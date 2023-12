"Saba" ma za sobą bardzo udany sezon, który jednak mimo wszystko może mieć dla niej gorzki smak. Co prawda wygrała wielkoszlemowy Australian Open, w US Open dotarła aż do finału i po drodze "zgarnęła" jeszcze dwa tytuły, lecz było to za mało, by pokonać Igę Świątek. Polka we wrześniu straciła pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Sabalenki, ale odzyskała ją po wygranym WTA Finals. Białorusince pozostał "tylko" numer dwa na świecie.