"Koszmar" Świątek nie zagrozi w Pekinie Magdalenie Fręch. WTA potwierdza, to oficjalne

Turniej China Open ruszył już pełną parą, niestety bez Igi Świątek. Nie oznacza to jednak, że w Pekinie polscy kibice nie będą mieli komun kibicować. W stolicy "Państwa Środka" pojawiły się Magda Linette i niesiona na fali sukcesu z Guadalajary Magdalena Fręch. Łodzianka przeżywa ostatnio najlepszy okres w karierze, czego najlepszym dowodem jest wzrost pozycji w rankingu WTA, gdzie wspięła się już na 31. miejsce .

Kolejne gwiazdy wycofują się z China Open. Ostapenko i Pawluczenkowa poza drabinką

Łotewskie media poinformowały, że "zmora Świątek" w ostatniej chwili wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji mięśni brzucha . Może tym samym stracić sporo punktów w rankingu WTA. W ubiegłym sezonie w Pekinie dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Ludmiłą Samsonową.

Ostapenko z urazem miała zmagać się już podczas US Open , a odcisnął on swoje piętno także w Guadalajarze. 27-latka przegrała wówczas już w 1/8 finału 3:6, 7:5, 6:7(0) z Mariną Stakusic. W tie-breaku nie zdobyła nawet jednego punktu. Na jej miejsce w China Open wskoczyła Caroline Dolehide.

Nie tylko Ostapenko. W Pekinie zabraknie wielu gwiazd kobiecego tenisa

Z turnieju wycofała się także Anastazja Pawluczenkowa, co prawdopodobnie również związane było z urazem. Rosjanka w US Open przegrała w 1/16 z Igą Świątek i od tamtej pory nie wróciła na kort. Wycofanie się dwóch gwiazd to dobra wiadomość dla Magdaleny Fręch. Łodzianka miała okazję grać z obiema zawodniczkami po razie i w obu przypadkach przegrała. Magdalena Linette również miała niekorzystny bilans spotkań z Pawluczenkową.