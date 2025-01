"Koszmar Świątek" już na aucie. 55 niewymuszonych błędów Jeleny Ostapenko

4:0 to bilans Jeleny Ostapenko z Igą Świątek i chyba głównie z tego powodu Łotyszka jest tak dobrze znana polskim kibicom. A to przecież była wielkoszlemowa mistrzyni z Paryża, która tak znakomicie wskoczyła kiedyś do zawodowego tenisa. 10 lat temu grała jeszcze w turnieju ITF w Sobocie pod Poznaniem, razem zresztą z Marketą Vondrousovą, Marią Sakkari, Ons Jabeur czy Kiki Bertens, wkrótce stała się gwiazdą na największych tenisowych obiektach. Reklama

Nie od dziś wiadomo jednak, że Ostapenko ma pewne atuty, ale ma też i sporo wad. Te wady pokazały się szczególnie mocno w jej pojedynku z Belindą Bencic.

Szwajcarka wróciła do gry nieco ponad dwa miesiące temu, w kwietniu zeszłego roku urodziła córkę. W Melbourne korzysta z zamrożonego rankingu, ale nie mogła liczyć na rozstawienie. Stąd jej starcie z Łotyszką określano jako jeden z hitów pierwszej rundy. Trudno jednak powiedzieć, by to był szlagier.

Australian Open. Jelena Ostapenko już poza turniejem. Przegrała z mistrzynią olimpijską z Tokio, sama jej pomogła

Pierwszego seta Bencic wygrała 6:3, ale o jakości tego zwycięstwa niech powiedzą liczby. Szwajcarce zaliczona zaledwie jednego winnera, po prosu przebijała piłkę na drugą stronę siatki, a tam - no właśnie - stała Ostapenko. Łotyszka robiła wszystko by to spotkanie przegrać. W pierwszej partii zdobyła łącznie 24 punkty, za to sama... podarowała rywalce aż 23. Doładnie tak: 23 niewymuszone błędy w jednej partii składającej się z dziewięciu gemów. Jelena pudłowała, widać było, że auty są wyraźne. A ona dyskutowała pod nosem, odzywała się w kierunku arbitra coś tam pokazywała. No i prosiła o obraz po swoich niecelnych zagraniach, gdy system elektroniczny wykrzykiwał aut.

Wtedy okazywało się, że jej pomyłki nie były minimalne, kilkucentymetrowe. Za to wyraźne, co publiczność, sprzyjająca Bencic, kwitowała mruczeniem.

Pięć zmarnowanych piłek meczowych Belindy Bencic. A później dwie setowe Jeleny Ostapenko. Zaskakujący koniec

W drugiej partii pod względem liczby błędów było trochę lepiej, parząc z perspektywy Ostapenko. Częściej też myliła się Szwajcarka, mistrzyni olimpijska z Tokio. Jej mogło zacząć brakować sił, długa, kilkunastomiesięczna przerwa macierzyńska może się jednak dać we znaki. Łotyszka zaś stawiała wszystko na jedną kartę, już całkowicie "zwolniła rękę", jak to mówią tenisiści. Raz trafiała, a raz nie. Niemniej cały czas musiała gonić Szwajcarkę, która przy stanie 6:3 i 5:4 wywalczyła pięć piłek meczowych.

Ostapenko te pięć meczboli obroniła, to był jej dobry moment. Potrzebny był tie-break, w nim - przy zmianie stron - Bencic prowadziła już 4:2. By za chwilę... przegrywać 4:6 i bronić dwóch piłek setowych. Szwajcarka zaatakowała, była dokładna, wyrównała.

Co zrobiła Ostapenko? Dała rywalce szóstego meczbola, przez... podwójny błąd serwisowy.

I Benic tę szóstą okazję w końcu wykorzystała, awansowała do drugiej rundy w swoim pierwszym wielkim turnieju po powrocie. A licznik Ostapenko, której zostaje jeszcze rywalizacja deblowa, zatrzymał się na 55 niewymuszonych błędach. Bilans koszmarny, nie mógł dać tu awansu.

Bencic w drugiej rundzie zmierzy się z Holenderką Suzan Lamens.

