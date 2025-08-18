Koszmar Sinnera, ale co stało się potem. Włoch zepchnięty ze szczytu. Jest nowy lider

Kilkanaście ostatnich miesięcy w wykonaniu Jannika Sinnera, to był czas absolutnie spektakularny. Włoch przez wiele lat miał łatkę wielkiego talentu, któremu brakuje jednak tego "genu zwycięzcy". Ten odnalazł podczas ATP Finals 2023, gdy pokonał Novaka Djokovicia pierwszy raz w karierze. Kilka miesięcy później - w styczniu 2024 Włoch zdobył swój pierwszy tytuł rangi Wielkiego Szlema, a w czerwcu tego samego roku zobaczył swoje nazwisko na szczycie rankingu ATP.

Włoch swoją pozycję budował bardzo regularnie, jego przewaga rosła z każdym miesiącem. Wraz z niedawnym zwycięstwem w Wimbledonie stało się jednak jasne, że nadchodzi dla Sinnera wielki czas próby, bo od tego momentu może głównie w rankingu tracić i to naprawdę pokaźne liczby punktów, a jego największy rywal - Carlos Alcaraz głównie zyskiwać.

Sinner spada z tronu. Alcaraz wirtualnym liderem rankingu

Pierwsza "okazja" ku temu przyszła bardzo szybko, bo już w pierwszym turnieju po Wimbledonie, gdzie Sinner bronił tytułu, a więc dokładnie 1000 punktów, a Alcaraz praktycznie niczego. Panowie zgodnie z oczekiwaniami dotarli do finału, a w tym presja była zdecydowanie po stronie Włocha. 24-latek, który dwa dni temu obchodził urodziny, o tym spotkaniu będzie chciał zapomnieć.

Sinner po ledwie 23 minutach przegrywał 0:5 i skreczował, bo nie był w stanie biegać. Tytuł trafił więc w ręce Carlosa Alcaraza, który tym samym dołożył już ósmy triumf w turnieju ATP Masters 1000. Oprócz tego Hiszpan zyskał do rankingu ATP na żywo 1000 punktów, zaś Sinner z racji na porażkę straci aż 550 bardzo cennych rankingowych oczek, a to oznacza dla niego bolesne konsekwencje.

Przed US Open bowiem w zdecydowanie lepszej sytuacji znajduje się Alcaraz. Hiszpan w wirtualnym notowaniu na żywo wyprzedza swojego dwa lata starszego rywala i jest nowym liderem rankingu, choć oczywiście podczas nowojorskiego Wielkiego Szlema będzie rozstawiony z numerem dwa. Sytuacja dla Sinnera prezentuje się jednak źle, jeśli chodzi o obronę fotelu lidera.

Po odjęciu punktów za ubiegłoroczne US Open Sinner ma na swoim koncie 9480 punktów, bo rok temu ten turniej wygrał. Z kolei Alcaraz w ubiegłorocznej edycji wypadł fatalnie. Udział Hiszpana w turnieju zakończył się sensacyjnie na drugiej rundzie, więc w tym roku będzie bronił ledwie 50 punktów, co sprawia, że po odjęciu dorobku za poprzedni sezon Hiszpan ma na swoim koncie 9540 punktów. Różnica jest minimalna, ale Sinner zyskać nie może, a Alcaraz praktycznie nie jest w stanie stracić. Oficjalna zmiana w rankingu ATP jest więc prawdopodobna, na razie to jedynie wirtualne zepchnięcie ze szczytu.

