Koszmar Sabalenki, to znowu ją spotkało. Jednoznaczna reakcja w Rosji

Wcale mnie nie dziwi zwycięstwo Kudermietowej nad Sabalenką. Weronika zawsze bardzo dobrze grała na trawie. W zeszłym tygodniu dotarła do finału w Holandii, to dla niej znamienny moment. Aryna tymczasem zagrała tu dopiero swój pierwszy turniej na trawie. Potrzebuje trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do tej nawierzchni

~ powiedziała była rosyjska tenisistka Jelena Wiesnina w rozmowie z portalem Championat.com