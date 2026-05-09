Koszmar Sabalenki, ale co stało się potem. Nagły komunikat, piszą o precedensie

5 maja oficjalnie rozpoczęły się zmagania kolejnego ważnego turnieju w kalendarzu WTA - Internazionali d'Italia 2026. Impreza ta, mimo że wciąż na dość wczesnym etapie, dostarczyła nam już kilku niespodziewanych rozstrzygnięć.

Trzy rekordy w meczu Sabalenki. To nie zdarza się zbyt często

Tuż po sensacyjnej porażce światowej "1" analitycy słynnego portalu statystycznego "Opta" wypuścili komunikat, który z pewnością zaskoczył wielu sympatyków tenisa. Okazuje się bowiem, że przy okazji zwycięstwa z Sabalenką, Cirstea pobiła aż trzy rekord. Wszystkie one mają związek z wiekiem zawodniczki. Rumunka ma obecnie 36 lat oraz 28 dni, a więc jest na zaawansowanym etapie swojej kariery.

To sprawia, że od momentu pierwszej publikacji rankingu WTA (1975 rok), Cirstea stała się najstarszą zawodniczką, której na mączce udało się wygrać bezpośredni mecz z liderką światowego zestawienia tenisistek. Automatycznie Rumunka stała się także najstarszą tenisistką, której ta sztuka udała się pomimo przegranej w pierwszym secie pojedynku.

Cirstea jest także zawodniczką, która zaliczyła swój premierowy triumf nad światową "1" w najbardziej zaawansowanym wieku. Co prawda, to nie była jej pierwsza wygrana z Sabalenką w karierze. Podobnej sztuki dokonała ona bowiem w ćwierćfinale turnieju WTA Miami z 2023 roku. Wówczas Białorusinka znajdowała się jednak na 2. pozycji w rankingu WTA. Prym w światowym zestawieniu wiodła wówczas Iga Świątek.

Aryna Sabalenka odpała z turnieju w Rzymie już w 3. rundzie TIZIANA FABI AFP

Sorana Cirstea, Rzym 2026 TIZIANA FABI AFP

Aryna Sabalenka Tullio Puglia Getty Images

