Koszmar Sabalenki, ale co stało się potem. Nagły komunikat, piszą o precedensie
Turniej WTA Rzym trwa w najlepsze. Dla niektórych gwiazd przygoda z włoskimi zmaganiami zakończyła się jednak na dość wczesnym etapie. Jedną z nich niespodziewanie stała się Aryna Sabalenka, która w 1/16 finału została pokonana przez Soranę Cirsteę. Tuż po odpadnięciu światowej "1" pojawił się komunikat, który mógł mocno zaskoczyć fanów tenisa. Okazuje się bowiem, że sobotnia porażka Sabalenki nabrała bezprecedensowego wymiaru.
5 maja oficjalnie rozpoczęły się zmagania kolejnego ważnego turnieju w kalendarzu WTA - Internazionali d'Italia 2026. Impreza ta, mimo że wciąż na dość wczesnym etapie, dostarczyła nam już kilku niespodziewanych rozstrzygnięć.
Nie była ona zbyt owocna dla Polek. Magdalena Fręch oraz Magda Linette odpadły bowiem już przy pierwszej możliwej okazji. Iga Świątek co prawda awansowała do kolejnego etapu zmagań, choć mecz z Caty McNally zdecydowanie nie był dla Raszynianki przysłowiowym spacerkiem.
Ogromu niespodzianek nie brakowało w starciach 1/16 finału włoskiej imprezy. Pierwszą z nich zafundowała nam obrończyni tytułu - Jasmine Paolini - przegrywając pojedynek z Elise Mertens. Jeszcze większa sensacja czekała jednak kibiców przy okazji meczu liderki rankingu WTA, Aryny Sabalenki. Pierwszy set starcia z Soraną Cirsteą nie zapowiadał tragedii Białorusinki. Kłopoty zaczęły się natomiast przy okazji drugiej partii, która padła łupem Rumunki. Decydujący set był bardzo zacięty, jednak minimalnie lepsza okazała się 27. zawodniczka rankingu WTA.
Trzy rekordy w meczu Sabalenki. To nie zdarza się zbyt często
Tuż po sensacyjnej porażce światowej "1" analitycy słynnego portalu statystycznego "Opta" wypuścili komunikat, który z pewnością zaskoczył wielu sympatyków tenisa. Okazuje się bowiem, że przy okazji zwycięstwa z Sabalenką, Cirstea pobiła aż trzy rekord. Wszystkie one mają związek z wiekiem zawodniczki. Rumunka ma obecnie 36 lat oraz 28 dni, a więc jest na zaawansowanym etapie swojej kariery.
To sprawia, że od momentu pierwszej publikacji rankingu WTA (1975 rok), Cirstea stała się najstarszą zawodniczką, której na mączce udało się wygrać bezpośredni mecz z liderką światowego zestawienia tenisistek. Automatycznie Rumunka stała się także najstarszą tenisistką, której ta sztuka udała się pomimo przegranej w pierwszym secie pojedynku.
Cirstea jest także zawodniczką, która zaliczyła swój premierowy triumf nad światową "1" w najbardziej zaawansowanym wieku. Co prawda, to nie była jej pierwsza wygrana z Sabalenką w karierze. Podobnej sztuki dokonała ona bowiem w ćwierćfinale turnieju WTA Miami z 2023 roku. Wówczas Białorusinka znajdowała się jednak na 2. pozycji w rankingu WTA. Prym w światowym zestawieniu wiodła wówczas Iga Świątek.