Koszmar rywalki Świątek trwa. Nie do wiary, to już 15 turniejów

Caroline Garcia miała w końcu przerwać fatalną serię, bo od lutego w żadnym z turniejów nie jest w stanie awansować do półfinału. Blisko tego była w San Diego, potrzebowała jednego zwycięstwa. Nie udało się, Francuzka gładko przegrała ze swoją rówieśniczką Danielle Collins. I to bardzo wyraźnie, Amerykanka triumfowała 6:2, 6:3. Jest już praktycznie pewne, że za półtora miesiąca Garcia znacznie spadnie w rankingu - musiałby się zdarzyć cud, by wystąpiła w WTA Finals. W rankingu Race jest 26.