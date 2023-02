To, co przydarzyło się Darii Kasatkinie podczas Australian Open, nie sposób nazwać inaczej niż "sensacyjną klęską". Ósma rakieta świata na antypodach niespodziewanie uległa już w pierwszej rundzie w starciu ze swoją rodaczką Warwarą Graczową, przegrywając 1:6, 1:6 . Po porażce przyznała, że popełniła błąd w trakcie przygotowań do wielkoszlemowej inauguracji sezonu, a dodatkowo czuła się "wypalona" i "przemęczona".