Koszmar przy piłce meczowej. Padła na kort, mecz przerwany. A potem stał się hit

Przy prowadzeniu 5:4 i drugiej piłce meczowej , Bianca Andreescu ruszyła do zreturnowanej przez rywalkę piłki, a odbijając ją padła na kort i natychmiast zalała się łzami . Publiczność zamarła, a w stronę 25-latki natychmiast ruszyła Barbora Krejcikova, chcąc wiedzieć, co się stało.

Szybko stało się jasne, że Kanadyjka podczas zagrania nabawiła się urazu kostki i to właśnie on doprowadził do jej upadku. A że dotychczas była na tym polu potężnie doświadczana przez los, w jej głowie mógł pojawić się już najgorszy scenariusz. Być może w myśli zaświtały jej nawet wspomnienia z tegorocznego turnieju w Miami, gdy w trakcie meczu z Jekateriną Aleksandrową aż krzyczała z bólu, opuszczając kort na wózku inwalidzkim. Jak się potem okazało, zerwała wówczas dwa więzadła w kostce. I teraz sprawa od razu wydawała się więc poważna.