Koszmar polskiego mistrza Wielkiego Szlema. Ten wpis rozrywa serce

Rafał Sierhej

Jan Zieliński pozostaje poza grą od turnieju ATP 1000 w Madrycie. Jak się okazuje problemy Polaka są zdecydowanie poważniejsze, niż początkowo zakładano. Polski mistrz Wielkiego Szlema w mediach społecznościowych przekazał, że przeszedł niespodziewaną operację. Więcej szczegółów ma podać później.

Jan Zieliński znakomicie rozpoczął ten sezon. Polski mistrz turniejów rangi Wielkiego Szlema w pierwszym tegorocznym starcie reprezentował nasz kraj w turnieju United Cup. Tam wspólnie z Katarzyną Kawą był naprawdę bardzo mocnym elementem drużyny prowadzonej przez Mateusza Terczyńskiego.

W finale Zieliński w parze z Kawą zapewnili Polsce triumf, pokonując duet Szwajcarski - Bencic oraz Paul. Później grał w duecie z Brytyjczykiem - Johnsonem. W najważniejszym starcie sezonu polsko-brytyjski duet spisał się bardzo dobrze. Mowa rzecz jasna o Australian Open.

To bowiem zakończyło się dla nich dopiero na półfinale, w którym przegrali z parą australijską. Później wielkich sukcesów już nie było, aż do turnieju w Madrycie. W tym bowiem polsko-brytyjska para znów dotarła do półfinału, który przegrała przez problemy zdrowotne Brytyjczyka, jednym słowem skreczowali.

Do turnieju w Rzymie polsko-brytyjska para nie przystąpiła. Jak się okazuje, problemy zdrowotne dotyczą nie tylko partnera deblowego Zielińskiego. Polak w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że przeszedł operację. Nie sprecyzował jednak o jaki konkretnie zabieg chodzi.

"Czasem życie uderza w Ciebie nieoczekiwanie. Na całe szczęście przy odpowiednich ludziach wokół i nieco szczęścia, byliśmy w stanie zareagować szybko i zrobić operację na dniach. Więcej informacji jutro" - napisał Polak na swoim profilu na Instagramie. Można domniemywać, że chodzi o kolano. Z jego powodu bowiem Zieliński wycofał się z Rzymu.

