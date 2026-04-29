Kamil Majchrzak rok temu na tym etapie sezonu walczył o powrót do światowej czołówki. Polak, aby wrócić do grona najlepszych na świecie musiał przebijać się przez imprezy rangi Challenger. Tym przełomowym okazał się turniej rozgrywany w pierwszej połowie kwietnia w Madrycie.

Majchrzak podchodził do niego z jasnym celem - zapewnić sobie prawo gry w Roland Garros bez eliminacji. Aby tak się stało Polak potrzebował uzyskać naprawdę dobry wynik. Ostatecznie ta sztuka mu się udała. Nasz tenisista dotarł do finału turnieju, a w nim mierzył się z Marinem Ciliciem.

Majchrzak nie zagra w Rzymie. Jest wycofanie

Polak wygrał i w Roland Garros zagrał bez eliminacji. Rok później niestety nie wszystko wygląda tak dobrze. W turnieju w Maroko Majchrzak doznał kontuzji kolana. W związku z nią musiał zrobić sobie przymusową przerwę od gry na najwyższym poziomie. Najpierw ogłosił wycofanie z turnieju ATP 1000 w Monaco.

Niestety na tym się nie skończyło. Polak nie zagrał także w "pięćsetce" w Monachium, a potem również w "tysięczniku" w Madrycie. Jak się okazuje to niestety nie koniec. Portal "Spazio Tenis" przekazał, że naszego tenisisty nie zobaczymy także w rywalizacji podczas turnieju ATP 1000 w Rzymie.

Oprócz Majchrzaka z rywalizacji na korcie ziemnym w stolicy Włoch wycofał się także Taylor Fritz. Kolejnym dużym turniejem po Rzymie będzie już Wielki Szlem, a więc rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa. Ten rozpocznie się już w niedzielę 24 maja. Finał dwa tygodnie później.

