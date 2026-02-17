Koszmar Paolini w Dubaju. 1:6, 1:3 i doszło do zrywu. Tie-break na koniec
Tegoroczny turniej WTA 1000 w Dubaju nie rozpieści tych bardziej wymagających kibiców tenisa. Ze zmagań wycofały się między innymi Aryna Sabalenka czy Iga Świątek. Rozpoznawalnych sportsmenek jednak nie brakuje. Dziś do boju ruszyła Jelena Rybakina, która chce zaatakować pozycję wiceliderki światowego rankingu. Tuż po niej na kort wyszła Jasmine Paolini. W jej starciu z niżej notowaną Alexandrą Ealą doszło do niespodzianki. Filipinka pierwszą partię wygrała aż 6:1. Podczas drugiego seta obejrzeliśmy nagły zryw faworytki z Półwyspu Apenińskiego.
Jasmine Paolini zapewne za każdym razem z wielkim uśmiechem na twarzy przylatuje do Dubaju. A to wszystko za sprawą miłych wspomnień z przeszłości. To właśnie triumf w tym miejscu w 2024 roku rozpoczął serię dobrych wyników gwiazdy, dzięki którym do dziś plasuje się w gronie czołowych dziesięciu tenisistek globu. Po wycofaniach Aryny Sabalenki i Igi Świątek znacznie wzrosły jej szanse na powtórzenie wyczynu sprzed dwóch lat. Choć z drugiej strony reprezentantka Italii nie popisała się dobrym otwarciem sezonu. Z Australian Open odpadła stosunkowo szybko, bo w trzeciej rundzie.
Już na dzień dobry sportsmenka z polskimi korzeniami skrzyżowała rakiety z nieobliczalną oponentką. Alexandra Eala potrafi grać z czołowymi zawodniczkami rankingu. Jej bilans z TOP 10 zestawienia przed dzisiejszym spotkaniem wynosił 2-2. Z 20-latką swego czasu nie poradziła sobie nawet Iga Świątek. Podopieczna Wima Fissette'a kilka miesięcy temu w Madrycie przegrała po trzysetowej batalii. Na sprawienie podobnej niespodzianki Filipinka liczyła także 17 lutego. I zaczęła wyśmienicie.
Alexandra Eala lepsza od Jasmine Paolini. 20-latka potrafi grać z gwiazdami
Pierwszy set okazał się popisem w wykonaniu absolwentki akademii Rafaela Nadala. Nie potrwał on nawet pół godziny. Co prawda po dwóch gemach na tablicy wyników widniał rezultat 1:1, ale od tego momentu rozdania trafiały tylko na konto niżej notowanej sportsmenki. Pachniało prawdziwym pogromem, ponieważ w kolejnej części sytuacja nie uległa zmianie. Filipinka szybko osiągnęła prowadzenie 3:1 z jednym przełamaniem. I gdy wydawało się, że wszystko zmierza do szybkiego triumfu Azjatki, wreszcie przebudziła się Włoszka.
Jasmine Paolini wygrała dwa gemy z rzędu, doprowadzając do remisu. Nie był to jednak koniec zwrotów akcji, bo szybko na ponowne prowadzenie z przełamaniem wyszła Alexandra Eala. 20-latka miała nawet trzy piłki meczowe przy stanie 5:4, lecz reprezentantka Italii wyszła obronną ręką z trudnej sytuacji. Następnie poszła za ciosem i sama zainkasowała breaka. Kibice obejrzeli trzynaste rozdanie. Bardzo zresztą ciekawe, bo główne bohaterki aż pięciokrotnie traciły punkty przy własnym serwisie. Więcej zimnej krwi zachowała Alexandra Eala. Triumf 7:5 dał jej trzecią rundę zmagań odbywających się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O ćwierćfinał Filipinka zagra z Soraną Cirsteą.