Koszmar Paolini w Dubaju. 1:6, 1:3 i doszło do zrywu. Tie-break na koniec

Jasmine Paolini zapewne za każdym razem z wielkim uśmiechem na twarzy przylatuje do Dubaju. A to wszystko za sprawą miłych wspomnień z przeszłości. To właśnie triumf w tym miejscu w 2024 roku rozpoczął serię dobrych wyników gwiazdy, dzięki którym do dziś plasuje się w gronie czołowych dziesięciu tenisistek globu. Po wycofaniach Aryny Sabalenki i Igi Świątek znacznie wzrosły jej szanse na powtórzenie wyczynu sprzed dwóch lat. Choć z drugiej strony reprezentantka Italii nie popisała się dobrym otwarciem sezonu. Z Australian Open odpadła stosunkowo szybko, bo w trzeciej rundzie.

Już na dzień dobry sportsmenka z polskimi korzeniami skrzyżowała rakiety z nieobliczalną oponentką. Alexandra Eala potrafi grać z czołowymi zawodniczkami rankingu. Jej bilans z TOP 10 zestawienia przed dzisiejszym spotkaniem wynosił 2-2. Z 20-latką swego czasu nie poradziła sobie nawet Iga Świątek. Podopieczna Wima Fissette'a kilka miesięcy temu w Madrycie przegrała po trzysetowej batalii. Na sprawienie podobnej niespodzianki Filipinka liczyła także 17 lutego. I zaczęła wyśmienicie.

Alexandra Eala lepsza od Jasmine Paolini. 20-latka potrafi grać z gwiazdami

Pierwszy set okazał się popisem w wykonaniu absolwentki akademii Rafaela Nadala. Nie potrwał on nawet pół godziny. Co prawda po dwóch gemach na tablicy wyników widniał rezultat 1:1, ale od tego momentu rozdania trafiały tylko na konto niżej notowanej sportsmenki. Pachniało prawdziwym pogromem, ponieważ w kolejnej części sytuacja nie uległa zmianie. Filipinka szybko osiągnęła prowadzenie 3:1 z jednym przełamaniem. I gdy wydawało się, że wszystko zmierza do szybkiego triumfu Azjatki, wreszcie przebudziła się Włoszka.

Jasmine Paolini wygrała dwa gemy z rzędu, doprowadzając do remisu. Nie był to jednak koniec zwrotów akcji, bo szybko na ponowne prowadzenie z przełamaniem wyszła Alexandra Eala. 20-latka miała nawet trzy piłki meczowe przy stanie 5:4, lecz reprezentantka Italii wyszła obronną ręką z trudnej sytuacji. Następnie poszła za ciosem i sama zainkasowała breaka. Kibice obejrzeli trzynaste rozdanie. Bardzo zresztą ciekawe, bo główne bohaterki aż pięciokrotnie traciły punkty przy własnym serwisie. Więcej zimnej krwi zachowała Alexandra Eala. Triumf 7:5 dał jej trzecią rundę zmagań odbywających się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. O ćwierćfinał Filipinka zagra z Soraną Cirsteą.

Jasmine Paolini MARTIN KEEP / AFP AFP

Jasmine Paolini, Wuhan 2025 Cheng Min/Xinhua News AFP

Alexandra Eala Rich Storry AFP

