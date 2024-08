Igrzyska oczywiście miały wpływ. Zużyłem dużo energii, żeby wygrać złoto. Przyjechałem do Nowego Jorku nie czując się świeżo psychicznie i fizycznie. Ponieważ to US Open, dałem sobie szansę. Nie miałem problemów fizycznych, ale po prostu czułem się bez sił. Można to było zobaczyć po sposobie, w jaki grałem od samego początku. Od pierwszego meczu w ogóle nie odnalazłem się na tym korcie. To wszystko, co mogę powiedzieć. Życie toczy się dalej

~ Novak Djoković