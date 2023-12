Koszmar nareszcie dobiega końca. Wielka rywalka Igi Świątek wraca do gry

Emma Raducanu niebawem ponownie pojawi się na światowych arenach tenisowych. Ostatni sezon Brytyjka spisała na straty z powodu kłopotów zdrowotnych i konieczności poddania się zabiegom chirurgicznym. Efekt? Obecnie plasuje się na 296. lokacie w rankingu WTA. To oznacza, że udział w Australian Open, do którego się przymierza, będzie musiała zacząć od gier kwalifikacyjnych. To podobna historia do tej z 2021 roku, która zakończyła się... bezprecedensowym triumfem.