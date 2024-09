Koszmar na korcie. Rosjanka straciła rozum. Z całej siły uderzała prosto w głowę

Kudermietowa prawie jak Rublow. Autoagresja na korcie w wydaniu rosyjskim

Do podobnych obrazków przyzwyczaił rodak 27-letniej zawodniczki, Andriej Rublow. Tyle że on łamie zwykle rakiety na kolanie, nierzadko kalecząc się do krwi. Na pomysł, by uderzać w głowę, jeszcze nie wpadł.