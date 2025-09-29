Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar mistrzyni w Pekinie. Iga Świątek traci kolejną rywalkę. Musiała zrezygnować

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Poniedziałkowe zmagania na turnieju WTA 1000 w Pekinie przyniosły nam festiwal kreczów. Zaczęło się od Lois Boisson, później Camila Osorio nie dokończyła spotkania z Igą Świątek. Przedwcześnie zeszły z kortu także tenisistki, które rywalizowały w najważniejszym meczu dnia z perspektywy Chińczyków. Faworytka gospodarzy, czyli Qinwen Zheng, rywalizowała z Lindą Noskovą. Mistrzyni olimpijska przerwała potyczkę w połowie trzeciego seta. Znów odezwały się problemy, które wykluczyły ją z gry na kilka miesięcy.

Qinwen Zheng rywalizowała z Lindą Noskovą o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie
Qinwen Zheng rywalizowała z Lindą Noskovą o awans do czwartej rundy WTA 1000 w PekinieLi YingAFP

Po tym, jak Qinwen Zheng przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Kateriną Siniakovą, Chinka zniknęła na kilka miesięcy z zawodowych aren. Mistrzyni olimpijska przeszła artroskopię łokcia, by pozbyć się problemu, z którym zmagała się od jakiegoś czasu. 22-latka odraczała swój powrót do gry, wycofywała się z kolejnych turniejów. Na początku września zrezygnowała z występu w BJK Cup Finals, przez co jej reprezentacja musiała sobie radzić bez największej gwiazdy i liderki.

    Pierwszym występem Zheng okazał się turniej WTA 1000 w Pekinie. W premierowej rundzie miała wolny los, w drugiej fazie trafiła na Emilianę Arango. Złota medalistka igrzysk zaprezentowała się solidnie jak na zawodniczkę, która przez prawie trzy miesiące nie rozegrała żadnego oficjalnego spotkania. Pokonała tenisistkę z Kolumbii 6:3, 6:2 i zameldowała się w 1/16 finału. Dzisiaj Qinwen czekał poważniejszy test, bowiem po drugiej stronie siatki znalazła się rozstawiona z "26" Linda Noskova. Panie toczyły zacięty bój, aż znów odezwały się problemy zdrowotne u turniejowej "7".

      WTA Pekin: Qinwen Zheng kontra Linda Noskova w trzeciej rundzie

      Mecz od początku obfitował w sporą liczbę break pointów. Na pierwsze przełamanie trzeba było jednak poczekać aż do trzeciego gema. Wówczas Noskova dobrała się do serwisu Chinki i objęła premierowe prowadzenie. W pewnym momencie Linda miała nawet okazję na 4:1, z podwójnym breakiem. Nie udało się jej Czeszce wykorzystać i doszło do zwrotu akcji. Zheng złapała kontakt z przeciwniczką, a po zmianie stron doprowadziła do wyrównania. Kolejne minuty znów należały jednak do reprezentantki naszych południowych sąsiadów. Turniejowa "26" zgarnęła dwa rozdania z rzędu i odzyskała kontrolę nad wydarzeniami. Ostatecznie Noskova wygrała pierwszą partię 6:4.

      Na starcie drugiej części pojedynku obie pilnowały swoich podań. Na pierwszego break pointa trzeba było zaczekać aż do szóstego gema. Wówczas mistrzyni olimpijska wywalczyła przełamanie, a po chwili je potwierdziła, wychodząc na 5:2. Już w trakcie ósmego rozdania obserwowaliśmy pierwszego setbola dla Qinwen. Finalnie długo gem zakończył się po myśli Lindy. Dzięki temu presja zamykania partii przeniosła się na Chinkę. Reprezentantka gospodarzy poradziła sobie jednak z tym faktem bez większych problemów. Wynikiem 6:3 doprowadziła do decydującej odsłony batalii.

        Trzeci fragment pojedynku rozpoczął się jednak najgorzej jak mógł z perspektywy Zheng. Przegrała trzy gemy z rzędu, na dodatek znów dawały o sobie znać problemy z łokciem - i to z tym, który był operowany w lipcu. Mistrzyni olimpijska poprosiła o przerwę medyczną. Po krótkiej konsultacji z fizjo podjęła decyzję, że nie będzie kontynuować rywalizacji. Mecz dobiegł końca przy stanie 6:4, 3:6, 3:0 z perspektywy Noskovej. Czeszka zagra w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie z Anastazją Potapową.

        Z kolei Chinka doświadczyła kolejnego bolesnego momentu - już w pierwszym turnieju po powrocie musiała znów skreczować z powodu kłopotów, z którymi zmagała się przez artroskopią. Pytanie, jak dalej rozwinie się sytuacja 22-latki. Do końca sezonu broni sporo punktów i grozi jej spadek w rankingu. Z drabinki Igi Świątek w Pekinie wypadła zatem kolejna wysoko rozstawiona tenisistka. Polka mogła się zmierzyć ze złotą medalistką igrzysk najwcześniej w półfinale.

        Pekin (K)
        1/16 finału
        29.09.2025
        13:10
        Krecz
        Wszystko o meczu

        Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEOAP© 2025 Associated Press
        Tenisistka w sportowej odzieży z opaską na nadgarstku ociera czoło przedramieniem, na jej twarzy widać zmęczenie, tło zamazane sugeruje obecność widowni na korcie.
        Qinwen ZhengGao JingAFP
        Linda Noskova
        Linda NoskovaMAHMUD HAMSAFP
        Młoda kobieta ubrana w jasną kurtkę oraz czarną czapkę z daszkiem siedzi przy mikrofonie na tle ciemnej ściany, wygląda na skupioną i poważną.
        Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

