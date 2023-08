Koszmar Magdaleny Fręch. Polka w pierwszej rundzie odbiła się od ściany

Magdalena Fręch żegna się z Cleveland. Odpadła po pierwszej rundzie

W tamtym momencie Polka mogła zacząć martwić się o to, aby nie dostać tzw. " bajgla ", czyli nie przegrać seta do zera. Przy wyniku 3:0 Fręch wiedziała, że musi wygrać kolejny serwis, aby uniknąć tego upokorzenia.

Na szczęście, aby uniknąć "bajgla", Magdalena Fręch nie musiała czekać do swojego serwisu, ponieważ w czwartym gemie to ona przełamała Włoszkę . Później jednak doszło do rewanżu, więc serwis w tym secie zdecydowanie nie okazał się wielkim atutem.

Magdalena Fręch - Jasmine Paolini - 0:2 (1:6, 3:6)

Polka w końcu zdołała przełamać swoją negatywną serię i wygrała swój kolejny serwis, doprowadzając do wyniku 2:5. Po tym, co stało się później, wydawało się, że Polka nawiąże jeszcze walkę w tym pojedynku. Przełamując serwis rywalki, doprowadziła do wyniku 3:5 i wówczas to ona miała podawać, aby złapać kontakt.