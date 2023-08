Najgorszy mecz w karierze Igi Świątek

Nie ma jednak na pewno powodów do paniki. Dzięki półfinałowi w Montrealu Świątek zwiększyła swoją przewagę nad Aryną Sabalenką w rankingu WTA do prawie tysiąca punktów. Teraz tenisistka przeniesie się do Cincinati, gdzie odbędzie się kolejny z turniejów rangi WTA 1000. Będzie to ostatni z etapów przygotowań do amerykańskiego US Open, w którym Świątek będzie broniła tytułu i to wtedy ma być w najwyższej formie.