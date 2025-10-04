"Koszmar" Igi Świątek na kolanach, demolka w drugim secie. Koniec marzeń

Najwyżej rozstawioną zawodniczką podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie była Iga Świątek, która przystąpiła do zmagań jako jedna z faworytek. Niestety, Polka odpadła już w czwartej rundzie po porażce z Emmą Navarro. I podzieliła los innych rozstawionych tenisistek, które szybko pożegnały się z marzeniami o tytule - wcześniej bowiem odpadły m.in. Jelena Rybakina, Qinwen Zheng czy Jekaterina Aleksandrowa.

W singlu nie poradziła sobie również Jelena Ostapenko, która ze względu na korzystny bilans spotkań ze Świątek (wygrała wszystkie sześć z dotychczasowych spotkań), bywa nazywana "koszmarem" Polki. Łotyszka przegrała w drugiej rundzie z Priscillą Hon. Nieco lepiej na kortach w Pekinie radziła sobie Jasmine Paolini, ale Włoszka finalnie i tak w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Marie Bouzkovej. Zarówno Ostapenko, jak i Paolini, zachowały jednak jeszcze jedną szansę na tytuł w Pekinie. Zgłoszone były bowiem do turnieju deblowego.

WTA Pekin. Jasmine Paolni górą w starciu z Jeleną Ostapenko

Paolini tradycyjnie zagrała u boku Sary Errani, z którą w tym roku wywalczyła trzy tytuły: w Dosze, Rzymie i w wielkoszlemowym Roland Garros w Paryżu. Włoszki rozstawione z "dwójką" bez straty seta pokonały Irinę Chromaczową i Aldilę Sutjadi oraz Ludmyłę Kiczenok i Ellen Perez. Do meczu ćwierćfinałowego nie musiały przystępować, bo Kamilla Rachimowa i Laura Siegemund postanowiły się wycofać.

Ostapenko z kolei po raz kolejny w sezonie zagrała razem z Su-wei Hsieh, z którą wygrała tegoroczne turnieje w Abu Zabi i Charleston. Starcie łotewsko-koreańskiego duetu (rozstawionego z "czwórką") z włoską parą zapowiadało się więc niezwykle ciekawie.

Hsieh i Ostpaneko mecz półfinałowy rozpoczęły od straty podania, ale błyskawicznie odpowiedziały przełamaniem powrotnym. Kolejne gemy stały się wyrównane, kolejne przełamanie nastąpiło przy stanie 3:2 dla Włoszek, które podwyższyły prowadzenie. Same nie utrzymały serwisu, ale finalnie w kluczowych momentach były skuteczniejsze, wygrały tego wyrównanego seta w stosunku 6:4.

Paolini i Errani poszły za ciosem, po niespełna kwadransie gry w drugiej partii prowadziły 2:0. Wyraźnie nakręcone Włoszki dobrze spisywały się tez w kolejnym gemie, wprawdzie Ostapenko próbowała wywrzeć presję na rywalkach, ale Paolini odpowiedziała forhendem, z którym Hsieh nie mogła sobie poradzić. Podobnie jak z zagraniem Errani, partnerka Łotyszki była bezradna, a wyżej rozstawiony duet prowadził już 3:0.

Ostapenko i Hsieh po chwili nie utrzymały podania, z kolei w kolejny gemie Łotyszka próbowała wziąć sprawy w swoje ręce, ale długą wymianę zwieńczyła zagraniem w siatkę. Przy stanie 5:0 stało się jasne, że musiałby stać się cud, by Włoszki wypuściły awans z rąk. Te po chwili bez większych problemów po kapitalnym zagraniu Errani przy siatce przypieczętowały zwycięstwo w secie 6:0, a w całym meczu 2:0 (6:4, 6:0) i zameldowały się w finale turnieju w Pekinie.

Włoszki o tytuł zagrają z Miyu Kato i Fanny Stollar - te w finale znalazły się po walkowerze, jaki przyznano im po wycofaniu się półfinałowych rywalek: Priscilly Hon i Karoliny Muchovej.

