25-latka nieco ponad rok temu wygrała swój ostatni dotąd turniej - w Sydney . Podczas imprez wielkoszlemowych wypadała bez błysku (zmagania w Australian Open i Wimbledonie kończyła na czwartej rundzie, Rolanda Garrosa - trzeciej, a US Open - drugiej), lecz mimo to utrzymywała wysoką lokatę w światowym rankingu. W kwietniu była nawet druga, a do października zajmowała czwartą lokatę. Rok zakończyła na 13. pozycji.

Koszmar Pauli Badosy. Przegrała już w pierwszej rundzie

Powróciła do akcji w Dosze. Turniej WTA 500 miał być okazją, by się odbudować, lecz zakończył się dla gwiazdy równie szybko, jak zaczął. Już w pierwszej rundzie trafiła na groźną rywalkę, Beatriz Haddad Maię z Brazylii. Pierwszy set pojedynku był bardzo zacięty. Badosa dała się przełamać i przegrywała już 3:5, lecz mimo to zdołał doprowadzić do tie-breaka. W nim uległa 6-8.