Niestety, otwarcie kolejnego sezonu jest dla niej póki co niezwykle pechowe. Pierwszym startem był United Cup, w trakcie którego wygrała z Brytyjką, Harriett Dart. Później wzięła udział w zmaganiach w Adelajdzie, gdzie grała bardzo dobrze i dotarła aż do półfinału. O prawo gry w meczu o tytuł miała walczyć z Ludmiłą Samsonową, ale... nie przystąpiła do rywalizacji z powodu kontuzji. Uraz okazał się na tyle poważny, że zablokował jej udział w Australian Open. Hiszpanka bardzo mocno to przeżyła.