Do grania Hiszpanka wróciła dopiero w tym sezonie. W Adelajdzie potknęła się już na pierwszej przeszkodzie, ulegając Amerykance Bernardzie Perze . Potem był już występ w Australian Open.

Niestety, Paula Badosa musiała zakończyć udział z powodu kontuzji dolnej części pleców. Szybkiego powrotu do zdrowia

To już czwarty raz od poprzedniego roku, kiedy 26-latka urodzona w Nowym Jorku musiała zejść z kortu z powodu kontuzji.

Tenis. Ludzie w komentarzach wspierali Paulę Badosę

Następnie Badosa miała problemy z kręgosłupem w Rzymie, gdzie doszła jednak do półfinału, przez co opuściła wielkoszlemowy Roland Garros. Wróciła na Wimbledon, a tam skreczowała w meczu drugiej rundy z Kostiuk, już w powodu pleców.

"Bardzo mi przykro, że przez to przechodzisz. Kontuzje są dokuczliwe nawet w najlepszych momentach. Nie potrafię sobie wyobrazić bólu i udręki, jakie powodują u zawodowych sportowców. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia, czego Ci życzę" - to jeden z nich.