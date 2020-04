Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon został w tym roku odwołany. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która panuje na całym świecie. To pierwszy raz od drugiej wojny światowej, kiedy ta londyńska impreza się nie odbędzie.

The All England Club, który organizuje turniej, musiał jednak podjąć tak trudną decyzję.

"To decyzja, której nie podjęliśmy pochopnie, a zrobiliśmy to z najwyższym szacunkiem dla zdrowia publicznego i dobrego samopoczucia wszystkich tych, którzy tworzą Wimbledon" - powiedział Ian Hewitt, przewodniczący All England Lawn Tennis Club.

Wcześniej organizatorzy innego turnieju wielkoszlemowego, Rolanda Garrosa w Paryżu, postanowili przesunąć go na wrzesień.

W tym roku odbył się tylko jeden turniej wielkoszlemowy w tenisie. Australian Open w Melbourne padło łupem Amerykanki Sofii Kenin i Serba Novaka Djokovicia.



Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Rozgrywany jest od 1877 roku. W tym czasie nie odbywał się tylko podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Od 1946 roku był zawsze rozgrywany. W tym roku miał się odbywać między 29 czerwca a 12 lipca.

"134. edycja odbędzie się natomiast pomiędzy 28 czerwca a 11 lipca 2021 roku" - dodano w komunikacie.

