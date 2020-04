Polski Związek Tenisowy opublikował 18-punktowy zbiór procedur dla kortów, które będą otwarte podczas pandemii. Na jednym będą mogły przebywać maksymalnie trzy osoby, grać się będzie bez zmian stron, a piłki mają być znaczone i przyporządkowane do danej osoby lub kortu.

Tydzień temu PZT, Polski Związek Jeździecki i Polski Związek Golfa zwróciły się do rządu z prośbą o rozważenie zniesienia ograniczeń rekreacyjnego uprawiania tych sportów. Zaznaczono, że to bezkontaktowe dyscypliny praktykowane na świeżym powietrzu, które dają szansę na psychiczną regenerację. Zwrócono uwagę, że przy zastosowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i zachowaniu bezpiecznej odległości ryzyko ewentualnych zakażeń koronawirusem jest znikome.



"W związku z mającym nastąpić w najbliższym możliwym czasie otwarciem obiektów tenisowych, proponujemy wcześniejsze przygotowanie ich do niezbędnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji" - zaznaczono w komunikacie PZT, który ukazał się w piątkowy wieczór.



W pierwszej kolejności zaznaczono, że treningi mogą odbywać się tylko na obiektach otwartych, a wyjątek stanowią hale mające rozsuwane ściany boczne. Na korcie mogą przebywać maksymalnie trzy osoby - dwóch zawodników i trener. Ten ostatni ma nosić maseczkę ochronną. Wymagane jest zachowanie wskazanej odległości - podczas gry minimum 5 metrów, a podczas przerw - 2 m.



Zawodnicy cały czas mają przebywać na tej samej połowie pola gry, bez zwyczajowej zmiany stron. Odległość między kortami ma wynosić minimum 5 m, a jeśli nie uda się spełnić tego wymogu, to dwa używane musi oddzielać jeden pusty. PZT sugeruje też, by ustawić ławki dla graczy po przeciwnych stronach, a jeśli to niemożliwe do zrealizowania, to by odległość między nimi wynosiła minimum 5 m.



Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane do kortu, zawodnika i trenera. Ich zbieranie ma następować wyłącznie przy pomocy tub (jedna tuba na osobę i obowiązkowa jej dezynfekcja po zakończeniu gry) lub w rękawiczkach ochronnych.



"Konieczna jest rezygnacja z procedury podawania sobie ręki po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową" - zaznaczono w komunikacie.



Duży nacisk położono także na systematyczną dezynfekcję pomieszczeń oraz konieczność udostępnienia takich płynów na korcie, w toaletach i szatniach. Zalecane jest całkowite zamknięcie tych ostatnich, a w przypadku ich udostępnienia przebywać w niej może w danym momencie tylko jedna osoba. PZT zarekomendował również, by wprowadzić 15-minutowy odstęp czasowy między opuszczeniem kortu przez jednych graczy, a wejściem na niego kolejnych.