"To dopiero początek" - napisał Roger Federer, informując o środkach, jakie wraz z żoną zdecydowali się przeznaczyć na walkę z koronawirusem. Jeden z najbogatszych tenisistów na świecie wydał oświadczenie, w którym zachęcił innych do włączenia się do pomocy w walce z epidemią.

Roger Federer poinformował, że nie zamierza patrzeć z założonymi rękami na rozwój epidemii koronawirusa i razem z żoną Mirką przekazał milion franków szwajcarskich na wsparcie rodzin w trudnej sytuacji. To wsparcie dla tych, którzy w tym okresie znaleźli się w szczególnie niekorzystnym położeniu.

"Mirka i ja postanowiliśmy przekazać milion franków szwajcarskich dla najbardziej wrażliwych rodzin w Szwajcarii. Nasz wkład to dopiero początek. Mamy nadzieję, że inni mogą przyłączyć się do wspierania większej liczby potrzebujących rodzin. Razem możemy pokonać ten kryzys! Bądź zdrów!" - napisał na Twitterze gwiazdor tenisa.

Działania charytatywne Federera są na porządku dziennym. Sportowiec chętnie pomaga innym. Według szacunków, do końca 2018 roku Szwajcar wsparł różne akcje kwotą prawie 70 milionów euro.

ATP Tour zawiesił rozgrywanie turniejów do 7 czerwca.

