Kontuzja światowej "1" w Miami. Koniec marzeń o tytule w WTA 1000

Turniej WTA 1000 w Miami kończy pierwszą część sezonu - tę na twardych kortach. Dla polskich kibiców rywalizacja na Florydzie, w kobiecej części drabinki, zakończyła się zaskakująco wcześnie. Wraz z odpadnięciem w trzeciej rundzie Magdy Linette, która przegrała na tym etapie z Alexandrą Ealą. A wcześniej pokonała Igę Świątek.

Najwyżej notowana polska tenisistka straciła szansę na powrót na drugą pozycję w rankingu WTA. Mało tego, kolejne sukcesy Coco Gauff sprawiły, że Polka a w najbliższym notowaniu znajdzie się na czwartym miejscu. Liderką zaś pozostanie Aryna Sabalenka, która pewnie dotarła do finału. I jeśli w nim pokona w sobotę Gauff, jako czwarta w historii wygra Sunshine Double. Czyli w jednym roku wygra zarówno imprezę w Indian Wells, a następnie w Miami.

Podobnie wyglądała sytuacja w grze podwójnej - tu liderka rankingu też awansowała do półfinału. Mowa o Elise Mertens - Belgijce, która przecież świetnie radzi sobie też w singlu, jest w okolicach 20. pozycji na świecie. Ona też już wie, jak smakuje sukces na Florydzie - i ma to bardzo bliski związek z... Sabalenką.

W 2019 roku obie tworzyły bowiem parę deblową, były tu już wtedy jednym z najlepszych duetów świata. Najpierw wspólnie wygrały Indian Wells, pokonały w finale Barborę Krejcikovą i Katerinę Siniakovą 6:3, 6:2. Teraz ta ostatnia walczyła w drugim półfinale.

A później dorzuciły jeszcze sukces w Miami, ogrywając 7:6 (5), 6:2 parę Samantha Stosur/Shuai Zhang. Chinka teraz jest partnerką deblową Belgijki, w styczniu wspólnie wygrały Australian Open.

Później Mertens nie udało się już triumfować w tym turnieju, choć raz jeszcze zagrała w finale. A Sabalenka dopięła swego w zeszłym roku, pokonała w boju o tytuł Jessicę Pegulę. I teraz może do dawnego Sunshine Double w deblu dołożyć ten singlowy,

Mertens zaś miała najpierw do wygrania półfinał - wspólnie z Zhang grały z rozstawionymi tu z "1" Włoszkami - Sarą Errani i Jasmine Paolini. To świetny duet, choć wciąż pojawiają się wątpliwości, czy już nie nastąpił koniec ich wielkości. Rok temu wygrały cztery duże turnieje (Doha, Rzym, French Open, Pekin), w tym zaś ani razu nie grały w finale. Do tego Paolini ma też gorszy okres w singlu.

Tymczasem ich spotkanie potrwało, nie licząc przerwy medycznej, niecałe 11 minut. Włoszki wygrały dwa pierwsze gemy, później - przy serwisie Errani - zostały przełamane do zera. Zawodniczki zeszły na ławkę, Belgijka poinformowała, że nie jest w stanie kontynuować gry. A to nie są jej pierwsze problemy z plecami, miała już kłopot w Dosze, wtedy zrezygnowała z gry podwójnej. Po Dubaju i Indian Wells wydawało się, że sytuację zdrowotną udało się wyprostować. Tymczasem kłopoty wróciły.

Sytuacja dla Mertens jest o tyle poważna, że w poniedziałek powinna zacząć zmagania w WTA 500 w Charleston (tylko w singlu), później miała zagrać w drużynie Wima Fissette'a w BJK Cup, a od 13 kwietnia - w WTA 500 w Stuttgarcie. Niewykluczone są więc zmiany w tym planie.

W finale Errani i Paolini zmierzą się z parą Siniakova/Taylor Townsend - Czeszka i Amerykanka ograły Gabrielę Dabrowski i Luisę Stefani 4:6, 6:4, 10-3.

