Kontuzja i dramat w meczu Ostapenko z Rosjanką. Nie było uścisku ręki

Górna połowa drabinki swoje spotkania w trzeciej rundzie rozgrywała w sobotę, dolna - w niedzielę. A dziś na różnych kortach na Foro Italico musiały stawić się wszystkie, które dotarły do etapu 1/8 finału. Nie ma tu jednak mowy o nierówności - we wtorek odbędą się ćwierćfinały dla tych, które grały wcześniej w sobotę. A Iga Świątek, jeśli pokona Naomi Osakę, wystąpi dopiero w środę.

Taki sam kalendarz był w Madrycie.

Piękny kort Pietrangeli znów stał się "domem" Jeleny Ostapenko. Łotyszka rozgrywała tu już swoje trzecie z czterech singlowych spotkań w tej edycji. A grała z Anną Kalinską, trudno tu było wskazać faworytkę. "Zmora" Igi Świątek, mająca z Polką bilans 6-0, jest bowiem wyjątkowo nieobliczalna. Choć ta statystyka bezpośrednich starć... była tu przekleństwem Łotyszki. Rywalizowała z Kalinską cztery razy, cztery razy przegrała. Choć nigdy na mączce.

A każda seria zwykle ma jednak swój koniec.

WTA Rzym. Jelena Ostapenko kontra Anna Kalinska na Pietrangeli. 70 minut meczu

Kalinska od początku miała w tym spotkaniu problemy. Zdołała obronić jeszcze break pointy w swoim pierwszym gemie serwisowym, ale w kolejnych - już nie. Po trzecim gemie dostała już tabletki przeciwbólowe, po czwartym podszedł do niej arbiter Tom Sweeney, gdy próbowała konsultować się z trenerką Patricią Tarabini. Przegrała seta 1:6, poprosiła o pomoc medyczną. A ta została udzielona poza kortem. Już na starcie na Pietrangeli Rosjanka pojawiła się z bandażem na udzie. I w końcówce pierwszej partii niemal się nie ruszała za środka kortu.

Jelena Ostapenko, Rzym 2026 WANG KAIYAN/Xinhua AFP

Wydawało się, ze ten mecz musi zakończyć się kreczem. A dobiegł do końca w normalnym trybie. Kalinska dzielnie walczyła, przynajmniej w swoich gemach serwisowych. Dwa pierwsze wygrała, stąd i 2:2. Bo Łotyszka była tu bezwzględna. Często serwowała na ciało rywalki, później chciała zmusić ją do biegania.

A gdy w piątym gemie doszło do pierwszego breaka, na dodatek po podwójnym błędzie Anny, było już praktycznie jasne, jak zakończy się to spotkanie. I że Ostapenko po dwóch latach znów zamelduje się w ćwierćfinale na Foro Italico.

Rosjanka walczyła, nie można jej odmówić ambicji. Ostapenko jednak była po prostu lepsza. Po 70 minutach, z których jednak zapewne około 10 miało miejsce przy pomocy dla Kalinskiej, spotkanie się zakończyło. Wynikiem 6:1, 6:2 dla Łotyszki.

A później doszło do czegoś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Po ostatniej akcji, Kalinska wpakowała drajwa w siatkę, Rosjanka ruszyła do swojej ławki. Nie podziękowała Ostapenko, nie podała jaj ręki. Miała też scysję słowną z trenerką.

Rozwiń

A Jelena fetowała - po dwóch latach przerwy znów jest w 1/8 finału na Foro Italico. I jednak zapewniła sobie rozstawienie w losowaniu drabinki w Paryżu.

Jelena Ostapenko THOMAS KIENZLE / AFP AFP

Matteo Arnaldi - Rafael Jodar. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport