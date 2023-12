Kontrowersyjny rywal Hurkacza zaskakuje. "Nie chcę już grać"

Nick Kyrgios jest, trzeba to przyznać, nietuzinkową postacią w świecie męskiego tenisa. Australijczyk nigdy do końca nie zaangażował się w swoją karierę sportową, a wielu ekspertów i dziennikarzy uważa go za jeden z największych zmarnowanych talentów. Dlaczego? Jest on bowiem jednym z niewielu jak dotąd zawodników, którzy pokonali na korcie tak zwaną "Wielką Trójkę", a więc Novaka Djokovicia , Rafaela Nadala i emerytowanego już Rogera Federera.