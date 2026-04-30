Kontrowersyjna Rosjanka zmieniła obywatelstwo. Ukrainka nie zrobi wyjątku
W półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie zmierzą się Anastazja Potapowa i Marta Kostiuk. Rosjanka niedawno zmieniła obywatelstwo i gra pod austriacką flagą. Jej półfinałowa przeciwniczka, Marta Kostiuk, odniosła się do takiej decyzji rywalki i od razu złożyła deklarację ws. podania Potapowej ręki po zakończeniu pojedynku.
Turniej WTA 1000 w Madrycie przyniósł pogrom najwyżej rozstawionych w rankingu zawodniczek. W grze o końcowe trofeum nie ma już trzech najlepszych tenisistek na świecie.
Najpierw, w trzeciej rundzie, odpadła Iga Świątek. Polka przegrała przede wszystkim z problemami zdrowotnymi i w trzecim secie starcia z Ann Li skreczowała przy stanie 3:0 dla rywalki.
Rundę później odpadła Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu okazała się słabsza od wspomnianej już Potapowej. Z kolei na ćwierćfinale zmagania w Madrycie zakończyła główna faworytka zawodów Białorusinka Aryna Sabalenka.
Potapowa po zwycięstwie z Rybakiną nie zatrzymała się i dotarła w Madrycie do półfinału. W czwartkowy wieczór powalczy o finał, a jej przeciwniczką będzie Marta Kostiuk. Spotkanie przyciąga uwagę nie tylko z powodów sportowych.
Od momentu, gdy rosyjskie wojska zaatakowały niepodległą Ukrainę, ukraińskie tenisistki nie podają dłoni tenisistkom z Rosji podczas tradycyjnego podziękowania za mecz przy siatce. Dziennikarze w Madrycie zastanawiali się jednak, czy w piątkowy wieczór Kostiuk zrobi wyjątek dla Potapowej, która zmieniła obywatelstwo i obecnie rywalizuje w tourze pod austriacką flagą.
Rosjanka z nowym obywatelstwem. Ukrainka poda jej rękę? Wszystko jasne
Kostiuk nie zrobi jednak wyjątku. - Jedyną Rosjanką, której uścisnęłam dłoń, jest Daria Kasatkina, ponieważ nie tylko zmieniła paszport, ale też otwarcie oświadczyła, że nie popiera wojny. Dlatego ja i kilka innych dziewczyn postanowiłyśmy uścisnąć jej dłoń, wyłącznie z szacunku. Inne zawodniczki co prawda zmieniły obywatelstwo, ale żadna z nich nie wypowiedziała się publicznie przeciwko wojnie, nie powiedziała nic, co by wsparło naród ukraiński. Więc dla mnie to niczego nie zmienia - podkreśliła Kostiuk, cytowana przez puntodebreak.com.
Kostiuk nie zapomniała zatem, jak Potapowa zachowywała się w pierwszych latach po wybuchu wojny. Wiosną 2023 roku Anastazja założyła podczas treningu na korcie koszulkę Spartaka Moskwa, co uznano za prowokacyjne zachowanie.