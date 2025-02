Kontrowersyjna Rosjanka wygrała turniej. Odebrała trofeum i mocno zaskoczyła

Anastazja Potapowa to zawodniczka, której nie trzeba chyba przedstawiać żadnemu fanowi tenisa. 23-letnia Rosjanka słynie nie tyle z ogromnych sukcesów, co mocno kontrowersyjnych zachowań na korcie i poza nim. W marcu 2023 roku wywołała ona ogromne poruszenie, gdy na turnieju w Indian Wells dumnie paradowała po kortach w koszulce Spartaka Moskwa. Wielu ekspertów i dziennikarzy zachowanie tenisistki uznało za swego rodzaju prowokacje i nawiązanie do dramatycznych wydarzeń na terenie Ukrainy. Reklama

Mimo ataku Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów władze tenisa nie zdecydowały się wykluczyć z rywalizacji międzynarodowej Rosjan i reprezentantów popierającej Putina Białorusi. 23-latka swobodnie mogła więc kontynuować występy na zagranicznych turniejach. Nie ominęła także turnieju WTA 250 w rumuńskim Kluż-Napoce. Bez problemu przebrnęła przez poszczególne rundy i dotarła aż do finału imprezy, w którym pokonała reprezentantkę Włoch Lucię Bronzetti 4:6, 6:1, 6:2.

Anastazja Potapowa wygrała w Kluż-Napoce. Nagle zaczęła mówić o Simonie Halep

Po wygranym pojedynku Rosjanka odebrała trofeum i rozpoczęła swoją przemowę. Nagle zaczęła mówić o Simonie Halep. "Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, to to, że Simona jest osobą, którą zawsze podziwiałam. Zawsze była moją idolką. Na początku tygodnia życzyłam jej, żeby wróciła tam, gdzie powinna być. Kiedy zobaczyłam, że postanowiła zakończyć karierę, poczułam się naprawdę smutna. Ale osiągnęła coś, o czym ja nawet nie mogę marzyć... na razie. Dla mnie zawsze pozostanie mistrzynią. Mam nadzieję, że będzie jej się podobało życie po zakończeniu kariery tenisowej. Całkowicie na to zasługuje" - przekazała. Reklama

Simona Halep przez lata odnosiła imponujące sukcesy w tenisie. We wrześniu 2023 roku życie zawodowe Rumunki legło jednak w gruzach. Wówczas Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) poinformował o czteroletnim zawieszeniu dla przyłapanej na stosowaniu dopingu byłej liderki rankingu WTA, liczonym już od października 2022 roku. Do rywalizacji Halep ostatecznie wróciła jednak znacznie wcześniej, mimo to nie udało jej się już wrócić do czołówki światowego rankingu. 33-latka na początku lutego tego roku podjęła decyzję o zakończeniu sportowej kariery.

