Kontrowersyjna Rosjanka rezygnuje z turnieju w USA. Idzie drogą Świątek

Potapowa rezygnuje z gry w USA. Winny kalendarz WTA

Rosjanka poinformowała, że rezygnuje z występów w San Diego, ale będzie przygotowywać się do kolejnych turniejów w USA. To strata sporej liczby punktów w rankingu, ale najwyraźniej jej organizm ma już dość, choć dopiero luty, czyli początek sezonu.

Rosjanka idzie drogą Świątek. Argumenty się powtarzają

Podobne argumenty stosowała w przeszłości także Iga Świątek. Polskiej zawodniczce także nie zawsze podoba się to, jak układany jest kalendarz WTA. I również apelowała o to, by zawodniczki miały więcej czasu na regenerację i zwyczajny powrót do domu.