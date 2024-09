Kontrowersyjna Rosjanka bezradna, to koniec. Nie zrewanżuje się Magdalenie Fręch

O Anastazji Potapowej głośno stało się w marcu ubiegłego roku, kiedy to podczas turnieju Indian Wells paradowała po korcie w koszulce Spartaka Moskwa , co uznano za prowokację, ponieważ jest to klub bardzo lubiany przez Władimira Putina. A że Rosjanie nie mogą podczas zawodów eksponować swoich symboli narodowych, gest zawodniczki był szeroko komentowany.

WTA Pekin. Anastazja Potapowa odpada z turnieju

Potapowa po porażce z Fręch w Toronto przeniosła się do Cincinnati, gdzie w drugiej rundzie wyeliminowała ją Jasmine Paolini. Lepiej poszło jej w mniej prestiżowym turnieju rangi WTA 240 w Cleveland, gdzie dotarła aż do półfinału. W US Open wygrała z kolei dwa mecze, a z nowojorskimi kortami pożegnała się po porażce z Karoliną Muchovą. Później przeniosła się do Azji, a konkretnie do Pekinu.