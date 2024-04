"Przeniesienie finałów WTA do Rijadu to dla nas nowa, ekscytująca szansa i pozytywny krok w kierunku długoterminowego rozwoju kobiecego tenisa jako sportu globalnego i inkluzywnego. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania Saudyjskiej Federacji Tenisowej w rozwój sportu na wszystkich poziomach i nie mamy wątpliwości, że zawodniczki i kibice doczekają się światowej klasy wydarzenia w Arabii Saudyjskiej , będącej gospodarzem WTA Finals w latach 2024, 2025 i 2026" - oznajmił szef WTA Steve Simon .

Gorąco w sprawie organizacji turnieju WTA Finals. Znane tenisistki przemówiły

O zaangażowaniu Bliskiego Wschodu w promocję tenisa mówiło się już od dawna. Legendy tej dyscypliny dość sceptycznie podeszły do tego tematu.

Przeciwna takiej narracji była za to Ons Jabeur, która deklarowała wsparcie dla organizatorów imprezy. "To niesamowite, że mogę tam pojechać i inspirować nie tylko kobiety, ale i mężczyzn. Jeśli WTA Finals się tam odbędą, będę jedną ze wspierających tę inicjatywę tenisistek. Spróbuję nie tylko rozegrać tam mecze, ale także przeprowadzić kampanię. Chcę pojechać i zrobić tam znacznie więcej, niż tylko grać w tenisa" - przekazała reprezentantka Tunezji. Teraz trzy grosze do dyskusji dorzuciła kolejna znana sportsmenka.