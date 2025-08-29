Naomi Osaka z Belgiem znów pokazała, że stać ją na walkę o najwyższe cele. Ponownie udało jej się zwyciężyć w US Open i Australian Open, ale plany rodzinne Japonki pokrzyżowały później ich współpracę.

Naomi Osaka ponownie rozkwitła pod skrzydłami Wima Fissette'a

W 2019 roku Wim Fissette zakończył współpracę z Wiktorią Azarenką i postanowił poszukać dla siebie nowych wyzwań w świecie tenisa. Na jego drodze stanęła Naomi Osaka. Po braku sukcesów w 2019 roku, Japonka postanowiła znaleźć nowego trenera po Saschy Bajinie. W ten sposób doszło do porozumienia między nią a belgijskim szkoleniowcem.

Współpraca okazała się bardzo owocna. Już latem 2020 roku widać było pierwszy wielki efekt - Osaka ponownie wróciła na szczyt i zwyciężyła w US Open. Co ciekawe w finale pokonała byłą podopieczną Wima Fissette'a, Wiktorię Azarenkę.

Później przyszedł czas na Australian Open. Tam w finale na drodze Osaki stanęła Jennifer Brady. Japonka ograła Amerykankę 6:4, 6:3 i tym samym ponownie pokazała, że była w stanie powtórzyć swoje sukcesy sprzed zaledwie paru lat. Niedługo później jednak rozwiązała umowę z Fissettem. Powodem była jej ciąża.

Naomi Osaka "ukradła" trenera Qinwen Zheng

W 2023 roku Zheng zaczęła współpracować z Belgiem, ale ich wspólna droga nie trwała długo. Fissette miał dołączyć do Zheng podczas Asian Games, ale ostatecznie nigdy tego nie zrobił. Chinka poinformowała, że trener zerwał z nią kontrakt. Była bardzo niezadowolona, co okazała w rozmowie z mediami.

"Zerwał kontrakt, co dla mnie jest bardzo nie w porządku. Ale to jego wybór, nie mogę nic zrobić, muszę uszanować jego decyzję. Muszę powiedzieć, że wyrządziło to krzywdę mnie i mojej rodzinie. Nie chcę teraz o nim rozmawiać" - twierdziła Zheng.

Powrót do Osaki był jednak bardzo krótki. Szkoleniowiec i tenisistka grali ze sobą przez kolejny rok, ale nie udało im się powtórzyć poprzednich sukcesów. We wrześniu 2024 roku Osaka zrezygnowała ze współpracy z Belgiem, a ten, niedługo potem, został trenerem Igi Świątek.

Wim Fissette jest trenerem Igi Świątek od połowy października 2024 roku DAVID GRAY / AFP AFP

