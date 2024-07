A to nie wszystko, bowiem w ostatnich dniach zawodnik pochodzący z Aten mocno podpadł kibicom. Tsitsipas to jeden z tych sportowców w tourze, który budzi kontrowersje. Grek znajduje się w środku nieustannego medialnego pożaru i nie wszystko, co publikuje w sieci, pozostaje bez echa. Internauci przyłapali go na jednej rzeczy. O co chodziło?