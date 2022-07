Konsekwencje meczu pełnego emocji. Tenisiści otrzymali karę grzywny

W sobotę na londyńskich kortach było gorąco. W starciach pań odpadła liderka światowego rankingu Iga Świątek , wśród panów nie zabrakło przesadnej chęci do walki o awans do kolejnego etapu. Najgłośniej mówiono o starciu Kyrgios-Tsitsipas. Obaj tenisiści dali się ponieść emocjom, za co będą teraz musieli słono zapłacić.

Tsitsipas atakuje po meczu z Kyrgiosem! "Pewnie był zbirem już w szkole"

Kyrgios i Tsitsipas ukarani za skandaliczne zachowanie

Stefanos Tsitsipas i Nick Kyrgios o awans do kolejnej rundy Wimbledonu walczyli do samego końca. Obu zawodnikom nie brakowało zawziętości i bezkompromisowości do tego stopnia, że sędzia co chwile upominał zarówno Greka, jak i Australijczyka. Podczas spotkania publiczność nasłuchała się przekleństw, docinek i nerwowych reakcji ze strony sportowców.

Kyrgios za używanie niecenzuralnych słów otrzymał karę grzywny 4 tys. dolarów. Tsitsipas ukarany został za niesportowe zachowanie. Grek do zapłaty ma znacznie więcej niż jego przeciwnik, bo aż 10 tys. dolarów.

Na reprezentanta Australii w tegorocznym Wimbledonie nałożono już dwie grzywny. Pierwszą Kyrgios otrzymał za splunięcie na jednego z kibiców po meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju.

Finalnie z pojedynku sobotniego zwycięsko wyszedł Nick Kyrgios. Australijczyk w 4. rundzie Wimbledonu zmierzy się z Brandonem Nakashimą.

Zdjęcie Nick Kyrgios / KIERAN GALVIN/EPA / PAP