Koniec serii w starciu Polki z finałową pogromczynią Sakkari. Turniejowa "5" na aucie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dla Katarzyny Kawy ten rok zaczął się pięknie, bo przecież razem z polską drużyną triumfowała w United Cup, kapitalnie grała w mikście, godnie przy tym zarobiła. Indywidualną szansę dostała później: w eliminacjach Australian Open, w kolejnych turniejach ITF i WTA. Skończyło się na... pięciu porażkach. I trudno było liczyć na to, że do jakiegoś cudu i przełamania dojdzie w tym tygodniu, w WTA 125 w Antalyi. Polka znów nie miała farta w losowaniu - trafiła na rozstawioną z "5" Mayar Sherif - Egipcjanka jest zaś specjalistką od gry na mączce. Tymczasem na Riwierze Tureckiej doszło jednak do sensacji.

article cover
Mayar Sherif była faworytką w spotkaniu z Katarzyną Kawą. Zwłaszcza że świetnie czuje się na kortach ziemnychClive Brunskill/Getty ImagesAFP

Nieco ponad rok temu Katarzyna Kawa postawiła wszystko na jedną kartę. Sporo zmieniła w swoich planach treningowych, przede wszystkim jednak ograniczyła występy deblowe, skupiła się na singlu. Cel był jeden - awans do najlepszej setki rankingu WTA. Blisko niej była już kilka lat temu, w pandemii. Jesienią zeszłego roku wskoczyła już na 120. miejsce, tak zaczynała turniej w Ningbo. A to już blisko historycznego osiągnięcia.

Tyle że końcówka roku nie była udana, może nawet sama zawodniczka przesadziła, decydując się jeszcze na występy w Dubaju i Limoges, w pierwszej połowie grudnia. W obu przegrała pierwsze pojedynki, urlop też był krótki.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Tenis

As zakończył seta na starcie Polki w WTA. Zwrot w drugim. Awans turniejowej "7"

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Sygnałem, że może w jej karierze stać się coś przełomowego, mógł być United Cup. Wspólnie z Janem Zielińskim stworzyli wybitną parę, wygrali wszystkie swoje spotkania. To ich postawa dała nam zwycięstwa z Australią, USA i Szwajcarią. A w konsekwencji - tytuł.

    Tyle że 33-latce z Krynicy-Zdrój nie udało się tego wielkiego momentu przenieść na indywidualne zmagania. Była więc porażka w Melbourne z Darią Snigur w pierwszej rundzie kwalifikacji Australian Open, za chwilę zaś podobna w turnieju ITF w Lesznie, chwilę po powrocie do Polski. Szczęścia zabrakło w Ostrawie, Kawa była najwyżej notowaną zawodniczką w eliminacjach, też przegrała. Seria przedłużyła się na kwalifikacje w Dosze oraz pierwszy z turniejów rangi WTA 125 w Antalyi. Tydzień temu uległa bowiem rozstawionej z "3" Moyuce Uchijimie.

    Katarzyna Kawa rywalizowała o awans do drugiej rundy ITF W75 w Vacarii
    Katarzyna KawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

    I dosłownie nic nie wskazywało na to, że w tym tygodniu coś się w Turcji zmieni. Katarzyna wpadła na świetnie czującą się na ziemi Mayar Sherif.

    WTA 125 Antalya. Katarzyna Kawa kontra Mayar Sherif w meczu. Fantastyczny finał starcia dla Polki

    Do zeszłego roku bilans starć Polki z Egipcjanką wynosił 0:3. Szczególnie bolesna była przegrana z finału WTA 125 w Buenos Aires, w grudniu 2024 roku. Kawa walczyła wtedy o miejsce w kwalifikacjach Australian Open, leciała do Ameryki Południowej w ciemno, nie mając pewności, że dostanie miejsce w turnieju. Prosto z finałów BJK Cup w Maladze. Tyle że ostatecznie w Argentynie zagrała, dotarła do finału, tam stoczyła porywający bój z Mayar Sherif. Odwróciła jego losy ze stanu 3:6, 0:4, prowadziła w trzecim secie, przegrała go jednak 4:6. I tych punktów później zabrakło do startu w Melbourne.

    Mayar Sherif
    Mayar SherifTHOMAS COEXAFP

    Przełomem było dopiero zeszłoroczne starcie w Bastad - też na mączce, też w turnieju rangi 125. Było już 6:2, 5:3 dla Egipcjanki, gdy Polka zaczęła odrabiać straty. I odrobiła je, tym razem to ona wyszła z tego zwycięska.

    Dziś jednak sytuacja jest trochę inna - Sherif w poprzednim tygodniu dotarła do półfinału w Antalyi, w nim po ponad trzygodzinnym boju uległa Uchijimie - tej samej, która na starcie imprezy ograła Polkę. A później Japonka dorzuciła triumf w finale.

    Dziś to Polka lepiej wytrzymywała kluczowe momenty w secie otwarcia. Sporo tu było przełamań, sztuką zaś utrzymanie własnego podania. I Kawie to się udało w kluczowym momencie, w ósmym gemie. Egipcjanka miała dwa break pointy, przy stanie 15-40, mogła wyrównać na 4:4. Cztery kolejne akcje na swoim koncie zapisała jednak reprezentantka Polski, do ona wkrótce cieszyła się z wyniku 6:3.

    Zobacz również:

    Iga Świątek poznała drabinkę WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek

    Muchova u Świątek, potem Andriejewa i Rybakina. Oto wyniki losowania WTA Indian Wells

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Tyle że w drugiej partii wszystko się odwróciło, teraz to Kawa nie wykorzystała swojej wielkiej szansy. Mogła wyrównać na 2:2, miała trzy okazje przy 0-40 w czwartym gemie, a go przegrała. I za moment poległa do zera w swoim gemie, co już ostatecznie chyba zabrało nadzieje. 6:1 dla Mayar Sherif znaczyło, że turniejowa "5" zdołała wyrównać stan meczu.

      Po raz trzeci z rzędu w ich potyczkach decydował więc trzeci set. I był właściwie kalką tego drugiego, ale... odwrotnie. To Egipcjanka prowadziła 2:1, serwowała Kawa, było 15-40. Kto wie, jak potoczyłyby się losy tego spotkania, gdyby faworytka jednak gema wygrała. I podwyższyła na 3:1. Polka wyrównała, a w czterech kolejnych gemach pozwoliła rywalce zdobyć zaledwie pięć punktów. Skończyło się więc na 6:3, 1:6, 6:2 dla Katarzyny.

      Zobacz również:

      Magdalena Fręch, z tyłu Iga Świątek
      Tenis

      Komunikat WTA, godziny po finale z Bucsą. Fręch już oficjalnie świętuje

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        To duży sukces 33-latki, przerwała serię siedmiu kolejnych porażek w singlu. Zwłaszcza że Sherif specjalizuje się w grze na tej nawierzchni. Trzy razy grała na niej w finałach imprez z głównego cyklu WTA - w 2022 roku pokonała nawet w finale w Parmie Marię Sakkari, wtedy światową "7". I to właśnie występy na mączce doprowadziły ją do 31. pozycji w rankingu WTA 2,5 roku temu.

        Rywalką Kawy w czwartkowym meczu 1/8 finału będzie Ukrainka Katarina Zawacka lub Turczynka Ipek Oz.

        Antalya 2 (Women)
        1/16 finału
        03.03.2026
        08:40
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek z członkami swojego sztabu szkoleniowego, Darią Abramowicz i Wimem Fissette'em
        Iga Świątek

        A jednak zmiana w sztabie Świątek? Niepokojące przecieki, to już alarm

        Katarzyna Pociecha
        Katarzyna Pociecha
        Tenisistka w czerwonej spódniczce i białej koszulce z godłem Polski podnosi rękę z wyciągniętym palcem wskazującym, trzymając rakietę, na tle rozmytej publiczności.
        Katarzyna KawaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
        Mayar Sherif
        Mayar SherifEMANUEL DUNANDAFP
        Kawa/Zieliński - Hunter/Smith. Skrót meczuPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja