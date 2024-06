Koniec procesu znanego tenisisty. Sąd ogłasza wszem wobec, wszystko jasne

Zwieriew uznany za niewinnego. Zawarł ugodę z byłą partnerką

Zwieriew musi teraz zapłacić 200 tysięcy euro w zamian za umorzenie postępowania. Jest to zwyczajowa "grzywna" w tego typu przypadkach. Z tego 150 tys. euro trafi do skarbu państwa, a 50 tys. do funduszu dla instytucji charytatywnych. Ma na to miesiąc. - Jeśli oskarżony spełni warunek, sąd ostatecznie umorzy postępowanie - wyjaśniła Inga Wahlen, zastępca rzecznika berlińskiego sądu, cytowana przez serwis sport.de.