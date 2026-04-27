Koniec pięknej serii Sabalenki. Kapitalne widowisko z Osaką na Manolo Santana Stadium

Poniedziałek to pierwszy dzień podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie, gdzie obie strony singlowej drabinki rozgrywają spotkania w ten sam dzień. Na dziś wyznaczono wszystkie mecze czwartej rundy. Najpierw do gry wkroczyła górna część. Na jej szczycie znajduje się oczywiście liderka rankingu - Aryna Sabalenka. Tuż po godz. 13:00 Białorusinka zameldowała się na obiekcie Manolo Santana Stadium.

Czekała nas bardzo ciekawa rywalizacja, bowiem tenisistka z Mińska mierzyła się z Naomi Osaką. Było to ich trzecie oficjalne bezpośrednie starcie. W dotychczasowym H2H widniał remis. Kilka tygodni temu, podczas zmagań w Indian Wells, Sabalenka wzięła rewanż za porażkę poniesioną blisko osiem lat temu. Dziś panie po raz pierwszy rywalizowały ze sobą na mączce. I zobaczyliśmy interesujące widowisko.

Aryna Sabalenka kontra Naomi Osaka w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osaki. Od pierwszych minut obserwowaliśmy bardzo ciekawą rywalizację. W drugim gemie Naomi prowadziła 30-15 na returnie, a rozdanie później zobaczyliśmy break pointa dla Sabalenki. Panie pilnowały jednak swoich podań, przez co toczyła się zacięta walka. Żadna zawodniczka nie chciała oddać pola drugiej. Obie zmierzały powoli w kierunku tie-breaka. Tuż przed nim Aryna została przetestowana. W dwunastym gemie zobaczyliśmy stan 30-30. Potem jednak Białorusinka lepiej wytrzymała wymianę, a następnie posłała asa i zagwarantowała decydującą rozgrywkę.

Tie-breaki to w ostatnich kilkunastu miesiącach domena tenisistki z Mińska. W tym sezonie posiadała dotychczas bilans 6-0. Wygrała takie potyczki z: Potapową (dwukrotnie), Mboko (dwukrotnie), Rybakiną oraz Li. Dziś ta piękna passa dobiegła jednak końca. Japonka zanotowała fantastyczną końcówkę partii. Szybko wyszła na 5-0, a potem jeszcze powiększyła swoją przewagę. Ostatecznie Osaka zapewniła sobie triumf 7:6(1) w premierowej odsłonie.

Sabalenka szukała skutecznej odpowiedzi od początku następnej partii. W trakcie drugiego gema posiadała w sumie trzy break pointy, ale długie rozdanie ostatecznie wpadło na konto Osaki. Tuż przed zmianą stron doszło do pierwszego przełamania w meczu. Aryna, mimo kilku okazji na 2:1, nie utrzymała podania. Naomi znalazła się w bardzo dobrej pozycji, ale do zwycięstwa wciąż było daleko. Już po kilku minutach różnica breaka została zniwelowana. Białorusinka przełamała Japonkę do zera. Na koniec rozdania zobaczyliśmy podwójny błąd serwisowy ze strony turniejowej "14". To był moment, w którym dało się zauważyć pierwsze oznaki zmęczenia po stronie Osaki.

Zawodniczka z Azji przetrwała szóstego gema, w którym liderka rankingu posiadała piłkę na 4:2. Panie stoczyły długą batalię, zakończona ostatecznie "oczkiem" na korzyść Naomi. Kilka minut później doszło jednak do zaskakującej sytuacji przy serwisie Japonki. Miała 40-0 i wydawało się, że w pewnym stylu wyrówna na 4:4. Niespodziewanie przegrała w sumie osiem punktów z rzędu i pojawiły się trzy setbole dla Sabalenki. Osaka obroniła premierową okazję, ale po drugiej turniejowa "1" mogła celebrować zwycięstwo w partii wynikiem 6:3.

Naomi dała sobie kilka minut na zresetowanie się przed decydującą fazą rywalizacji. W niezłym stylu zainaugurowała trzeciego seta, ale w kolejnych gemach znajdowała się już pod sporą presją przy swoim serwisie. Były break pointy już w trakcie trzeciego rozdania, ale do przełamania doszło dopiero w piątym. Osaka próbowała natychmiast odpowiedzieć, prowadziła 30-15 na returnie po zmianie stron. Sytuacja potoczyła się jednak w ten sposób, że Sabalenka nie straciła już ani jednego "oczka" do końca pojedynku. Po 140 minutach rywalizacji mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:7(1), 6:3, 6:2. W ćwierćfinale zmierzy się z Hailey Baptiste. Amerykanka wyeliminowała dzisiaj Belindę Bencic.

Główne zmagania w Madrycie potrwają do 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

