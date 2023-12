Koniec marzeń Sabalenki o tytule. Podwójna porażka, niespodzianka stała się faktem

Warunkiem koniecznym na przedłużenie rywalizacji było jakiekolwiek zwycięstwo Bułgara. Regulamin mówi bowiem, że jeśli dana ekipa wygra ostatnie starcie, a nadal przegrywa w całym meczu, to taka drużyna ma prawo do tzw. dogrywki. Gra się toczy wówczas do momentu, aż przegrywający team doprowadzi do remisu (wówczas jest shootout w formie super tie-breaka) albo wygrywający zespół wygra jednego gema.