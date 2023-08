Koniec marzeń polskiej tenisistki, potężne baty od Rosjanki

Maja Chwalińska ma realne szanse, by jesienią wrócić do trzeciej setki rankingu WTA, ale potrzebuje jeszcze kilku udanych występów - najlepiej podobnych do challengera w Kozerkach, gdzie zameldowała się w półfinale. Jeśli zaś ma punktować w turniejach ITF, to też powinna docierać co najmniej do tej fazy. We Wrocławiu była o krok od tego celu - po ograniu rozstawionej z siódemką Australijki Seone Mendez, musiała jednak pokonać Rosjankę Darię Astachową, która w stolicy Dolnego Śląska jest rozstawiona z dwójką. Zwyżkująca forma Polki dawała nadzieję, że aż 160 miejsc w światowym rankingu nie będzie miało tu aż tak dużego znaczenia.