Koniec marzeń o obronie tytułu w USA. Informacja prosto z Ameryki. Zaczęło się od Polki

W ostatnim tygodniu lipca wystartował kolejny etap tenisowego sezonu. Potrwa on aż do połowy września. W tym czasie zawodniczki z głównego cyklu zmagań będą rywalizować na terenie Ameryki Północnej. Pierwszym ważniejszym przystankiem jest turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Rok temu wygrała go Leylah Fernandez, pokonując w drodze do tytułu m.in. Jelenę Rybakinę.

Kanadyjka rozpoczęła walkę o obronę trofeum w stolicy Stanów Zjednoczonych od starcia z Magdą Linette. Przez długi czas nasza reprezentantka miała problem z nawiązaniem walki z turniejową "7". W pewnym momencie było już 6:1, 5:2 z perspektywy finalistki US Open 2021. Wtedy Poznanianka niespodziewanie odrobiła stratę przełamania i serwowała po wyrównanie na 5:5. Zabrakło jednak "kropki nad i". Ostatecznie spotkanie dobiegło końca w dziesiątym gemie, przez co Polka została wyeliminowana przez obrończynię tytułu.

WTA Waszyngton: Leylah Fernandez odpadła z rywalizacji

Wczoraj Fernandez ponownie wyszła na kort, tym razem by walczyć o awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki zameldowała się Alexandra Eala, czyli tenisistka, która kilka tygodni temu pokonała Igę Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Początek spotkania został zdominowany przez reprezentantkę Filipin, szybko wyszła na prowadzenie 3:0. W następnych minutach Leylah próbowała odrabiać stratę, miała break pointa w piątym gemie. Ostatecznie nie powiodła się ta sztuka. Partia dobiegła końca już w trakcie ósmego rozdania. Po drugim setbolu Eala cieszyła się z triumfu 6:2 w premierowej odsłonie.

Początek drugiej części pojedynku przyniósł zwrot akcji. Kluczowy okazał się drugi gem, w którym Alexandra posiadała okazję na przełamanie, na 2:0. Kanadyjka wyszła z opresji po długiej rywalizacji, po czym sama zgarnęła breaka. Później obroniła piłkę na 2:2 i sytuacja rozwijała się znakomicie z perspektywy Fernandez. W pewnym momencie na tablicy wyników zrobiło się 5:1 30-15 dla returnującej Leylah. Wówczas kamery pokazały Ealę, jak bezradnie rozkłada ręce. Mimo arcytrudnej sytuacji, zawodniczka z Filipin nie poddawała się.

Pogromczyni Świątek z Wimbledonu stopniowo odrabiała straty i po jedenastu gemach znalazła się na prowadzeniu, dzięki czemu zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Fernandez doprowadziła do decydującej rozgrywki, ale w niej dominowała Alexandra, która korzystała ze swojego momentum. Ostatecznie 21-latka zamknęła potyczkę w dwóch odsłonach, zwyciężając 6:2, 7:6(1). W ten sposób stało się jasne, że Leylah nie obroni tytułu. Z kolei 28. rakieta świata zagra w ćwierćfinale WTA 500 w Waszyngtonie z triumfatorką meczu Polina Kudiermietowa - Elina Switolina.

Leylah Fernandez Minas Panagiotakis AFP

Alexandra Eala AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Elina Switolina TIZIANA FABI AFP





Denis Shapovalov - Rodrigo Pacheco Mendez. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport