Koniec marzeń o obronie tytułu w USA. Informacja prosto z Ameryki. Zaczęło się od Polki
Rozpoczął się kolejny etap sezonu WTA, czyli tournee po Ameryce Północnej. Zwieńczeniem tej części tenisowego cyklu będzie oczywiście US Open, gdzie rok temu triumfowała Aryna Sabalenka. Kilka tygodni wcześniej, podczas imprezy rangi "500" w Waszyngtonie, po tytuł sięgała Leylah Fernandez. Wiemy już, że Kanadyjka nie obroni trofeum wywalczonego 12 miesięcy wcześniej w stolicy USA. Droga do tego celu została zainaugurowana od starcia z Polką. Kres szans nastał po drugiej potyczce.
W ostatnim tygodniu lipca wystartował kolejny etap tenisowego sezonu. Potrwa on aż do połowy września. W tym czasie zawodniczki z głównego cyklu zmagań będą rywalizować na terenie Ameryki Północnej. Pierwszym ważniejszym przystankiem jest turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Rok temu wygrała go Leylah Fernandez, pokonując w drodze do tytułu m.in. Jelenę Rybakinę.
Kanadyjka rozpoczęła walkę o obronę trofeum w stolicy Stanów Zjednoczonych od starcia z Magdą Linette. Przez długi czas nasza reprezentantka miała problem z nawiązaniem walki z turniejową "7". W pewnym momencie było już 6:1, 5:2 z perspektywy finalistki US Open 2021. Wtedy Poznanianka niespodziewanie odrobiła stratę przełamania i serwowała po wyrównanie na 5:5. Zabrakło jednak "kropki nad i". Ostatecznie spotkanie dobiegło końca w dziesiątym gemie, przez co Polka została wyeliminowana przez obrończynię tytułu.
WTA Waszyngton: Leylah Fernandez odpadła z rywalizacji
Wczoraj Fernandez ponownie wyszła na kort, tym razem by walczyć o awans do ćwierćfinału. Po drugiej stronie siatki zameldowała się Alexandra Eala, czyli tenisistka, która kilka tygodni temu pokonała Igę Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Początek spotkania został zdominowany przez reprezentantkę Filipin, szybko wyszła na prowadzenie 3:0. W następnych minutach Leylah próbowała odrabiać stratę, miała break pointa w piątym gemie. Ostatecznie nie powiodła się ta sztuka. Partia dobiegła końca już w trakcie ósmego rozdania. Po drugim setbolu Eala cieszyła się z triumfu 6:2 w premierowej odsłonie.
Początek drugiej części pojedynku przyniósł zwrot akcji. Kluczowy okazał się drugi gem, w którym Alexandra posiadała okazję na przełamanie, na 2:0. Kanadyjka wyszła z opresji po długiej rywalizacji, po czym sama zgarnęła breaka. Później obroniła piłkę na 2:2 i sytuacja rozwijała się znakomicie z perspektywy Fernandez. W pewnym momencie na tablicy wyników zrobiło się 5:1 30-15 dla returnującej Leylah. Wówczas kamery pokazały Ealę, jak bezradnie rozkłada ręce. Mimo arcytrudnej sytuacji, zawodniczka z Filipin nie poddawała się.
Pogromczyni Świątek z Wimbledonu stopniowo odrabiała straty i po jedenastu gemach znalazła się na prowadzeniu, dzięki czemu zagwarantowała sobie co najmniej tie-breaka. Fernandez doprowadziła do decydującej rozgrywki, ale w niej dominowała Alexandra, która korzystała ze swojego momentum. Ostatecznie 21-latka zamknęła potyczkę w dwóch odsłonach, zwyciężając 6:2, 7:6(1). W ten sposób stało się jasne, że Leylah nie obroni tytułu. Z kolei 28. rakieta świata zagra w ćwierćfinale WTA 500 w Waszyngtonie z triumfatorką meczu Polina Kudiermietowa - Elina Switolina.