Krejčikova z Siniakovą tworzą zgrany duet od wielu lat. Oprócz złotego medalu wywalczonego przed trzema laty, triumfowały wspólnie także we wszystkich imprezach wielkoszlemowych. Po dwa razy były najlepsze w Australian Open, Rolandzie Garrosie i Wimbledonie oraz raz w US Open.

To jednak nie koniec. Pierwsza z tych zawodniczek wygrała także Rolanda Garrosa (2021) i Wimbledon (2024) w grze pojedynczej.

I pierwszy set należał do Rosjanek, które występują oczywiście pod neutralną flagą, ze względu na agresję ich kraju w stosunku do Ukrainy.

Barbora Krejčikova i Kateřina Siniakova wyeliminowane z turnieju debla

W 10. gemie M. Andriejewa i Sznajder miały dwie piłki meczowe , ale zamiast zakończyć spotkanie, to zostały przełamane i zrobiło się 5:5.

Ostatnie dwa gemy padły jednak łupem Rosjanek i to one zapewniły sobie awans do półfinału, eliminując obrończynie tytułu.