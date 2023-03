Magda Linette pod koniec ubiegłego roku była wyżej klasyfikowana w rankingu deblowym niż singlowym - to efekt zwycięstw w Charlestone i Eastbourne w 2022 roku. Już wtedy jednak zapowiedziała, że w kolejnym sezonie swoją uwagę skupi głównie na grze pojedynczej i generalnie słowa dotrzymuje. W Indian Wells zdecydowała się jednak także na turniej deblowy i już przed dzisiejszym ćwierćfinałem mogła uznać, że była to dobra decyzja.

McNally dostała okazję do rewanżu. Aoyama pokonała ją w Indian Wells rok temu

Tyle że polsko-amerykański duet wszedł w to spotkanie jakby trochę rozkojarzony, momentalnie przegrał trzy gemy, w tym dwa przy swoim serwisie. Dopiero wtedy Linette i McNally udało się coś ugrać, i to przy serwisie Aoyamy. Jej odejście od siatki na serwis to był zdecydowanie najsłabszy punkt tych zawodniczek. Słabiej też grała McNally, sytuację ratowała za to poznanianka. To jej returny sprawiły, że w końcu przełamana została też Shibahara i Linette z McNally wyrównały na 3-3. W końcu słabszy moment zdarzył się też Polce - i to w kluczowym, dziewiątym gemie. Linette serwowała, było 40-30 dla jej duetu. Najpierw Polka popełniła podwójny błąd, a za chwilę świetną akcją pod siatką popisała się Aoyama. Japonki zdobyły też kolejnego gema i wygrały seta 6-4.