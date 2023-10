Koniec kariery gwiazdy za kilka miesięcy? Dziennikarz zaskoczył ws. igrzysk

Nie jest na sto procent pewne, że Rafael Nadal zakończy karierę w 2024 roku. Hiszpan przyznał wiosną, że jeśli jego ciało nie zacznie dużo lepiej znosić obciążeń fizycznych wynikających z uprawiania profesjonalnego sportu, to przyszły sezon będzie jego ostatnim. Zostawił sobie jednak "furtkę" do przedłużenia kariery . Ostatni mecz rozegrał w styczniu na Australian Open. W drugiej rundzie doznał kontuzji i odpadł z turnieju.

Od wtedy było jasne, że nie wróci do gry szybciej niż w listopadzie. Trudno powiedzieć, kiedy ostatecznie to nastąpi. Dyrektor Australian Open zapowiedział powrót Nadala na styczeń, ale zrobił to najpewniej w celu próby zwiększenia sprzedaży biletów, bo obóz zawodnika z Manacor szybko zdementował te wieści. Jak podkreślono, data wznowienia rywalizacji nie jest znana, choć 22-krotny zwycięzca Szlemów od jakiegoś czasu odbywa regularne treningi.