Serena Williams zaskoczyła kibiców, gdy ogłosiła swój wielki powrót i zapowiedziała, że wystartuje w 135. edycji Wimbledonu. Eksperci wiązali z nią wielkie nadzieje, to właśnie m.in. ona wymieniana była jako potencjalna kandydatka do zatrzymania zwycięskiej szarży Igi Świątek . Ten wyczyn udał się jednak Alize Cornet , a Amerykanka pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie. Harmony Tan, reprezentantka Francji pokonała ją 7-5, 1-6, 7-6.

Brytyjskie media: Tenis bardzo poczuje utratę Sereny Williams

Williams obrażona na organizatorów Wimbledonu. Poszło o... samochody

Mimo zakończenia przygody z Wimbledonem na tak wczesnym etapie, Williams jeszcze przez kolejne dwa tygodnie zamierzała korzystać z turniejowych samochodów. Jak informuje portal "tennisuptodate.com", Amerykanka wielokrotnie prosiła o wypożyczenie pięciu aut dla siebie, męża, siostry, matki oraz trenera, na co organizatorzy nie wyrazili zgody.

To właśnie z tego powodu, mimo otrzymania zaproszenia, tenisistka nie pojawiła się na uroczystości. Williams została zapytana o to, dlaczego nie wzięła udziału w obchodach stulecia kortu centralnego. Amerykanka tłumaczyła się, że podjęła taką decyzję, bo musiała wcześniej wrócić do domu.

Co ciekawe, w niedzielę tenisistka udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia z koncertu Rolling Stones w Londynie. Kilka dni później gwiazda tenisa wciąż przebywała w stolicy Anglii - widziana była m.in. w restauracji w Mayfair, a także na premierze filmu "Thor: Miłość i grom".

