Koncert Polki trwa, wspaniały triumf we Francji. To już 11. tytuł w ciągu 13 miesięcy

Ubiegły rok był bardzo udany dla Martyny Kubki, zwłaszcza od kątem sukcesów w deblu. Zdobyła w sumie 10 trofeów - 1x WTA 125, 4x ITF W50 i 5x ITF W35. W singlu nie udało się wywalczyć żadnego tytułu, ale co ciekawe, w obecnym sezonie to właśnie w grze pojedynczej podniosła swój pierwszy skalp. Na przełomie lutego i marca wygrała zmagania rangi ITF W15 w Leimen. W decydującym starciu pokonała Anastasię Kulikovą, rewanżując się za porażkę w finale turnieju w Stambule półtora roku temu. Reklama

W tym tygodniu rówieśniczka Igi Świątek rywalizowała w imprezie ITF W50 w Nantes. Brała również udział w rozgrywkach singlowych i zaczęła je całkiem nieźle, od zwycięstwa 6:1, 6:4 w potyczce z Julią Awdiejewą. W batalii o ćwierćfinał przegrała jednak wyraźnie z Harmony Tan - 2:6, 1:6. Od tego momentu 23-latka mogła się skupić na deblowych zmaganiach, gdzie przyszło jej występować w duecie z Lisą Zaar. Dla polsko-szwedzkiego duetu był to trzeci wspólny turniej. Poprzednie dwa kończyły z trofeami, co oznaczało, że były do tej pory niepokonane. Ta statystyka nie uległa zmianie także po turnieju we Francji.

Najpierw Kubka i Zaar otrzymały walkowera od pary Julia Awdiejewa/Polina Bachmutkina. Półfinał przyniósł wymagające starcie z tenisistkami rozstawionymi z "4" - Nadią Kolb oraz Yulianą Lizarazo. O losach pojedynku decydował dopiero super tie-break, a tak naprawdę dwie ostatnie piłki. Od stanu 8-8 punkty wędrowały wyłącznie na konto Martyny i Lisy, dzięki czemu wygrały 6:2, 6:7(3), 10-8. Finałowymi rywalkami turniejowych "2" okazały się Sofia Costoulas i Talia Gibson. Tym razem obyło się bez dodatkowych emocji. Polka oraz Szwedka rozstrzygnęły sprawę w dwóch setach. Reklama

Martyna Kubka i Lisa Zaar wygrały turniej ITF W50 w Nantes. Trzeci wspólny występ i trzeci tytuł

Decydujące starcie rozpoczęło się od utrzymanego podania przez Kubkę i Zaar. W następnych trzech gemach dochodziło do decydujących punktów, ale za każdym razem serwujące wychodziło z opresji. Podczas czwartego rozdania Belgijka i Australijka obroniły w sumie trzy okazje na 3:1. Kilka minut później rozstawione z "2" zawodniczki doczekały się jednak w końcu przełamania. W trakcie szóstego gema wykorzystały trzecią z czterech szans i wyszły na 4:2. Po chwili przeciwniczki mogły natychmiast zniwelować stratę breaka, ale dwie okazje uciekły. Polka i Szwedka uzyskały trzy "oczka" przewagi i zachowały tę różnicę do samego końca partii. Ostatecznie triumfowały 6:3, wykorzystując już pierwszego setbola.

Druga odsłona pojedynku wystartowała od serwisu rywalek. W drugim gemie zrobił się nerwowo z perspektywy duetu Kubka/Zaar, bowiem straciły prowadzenie 40-0 i doszło do złotej piłki. To oznaczało szansę dla Costoulas i Gibson na 2:0. Decydująca akcja trafiła jednak na konto triumfatorek pierwszego seta. Po chwili wróciły ze stanu 15-40 przy podaniu przeciwniczek i zdobyły breaka. Kolejnego Martyna i Lisa uzyskały podczas siódmego rozdania. Dzięki temu przy stanie 5:2 serwowały po tytuł. Nie miały żadnego problemu. Podobnie jak w premierowej odsłonie, wygrały gema do 15, wykorzystując już pierwszą okazję. Reklama

Tym samym Martyna Kubka i Lisa Zaar wygrały deblowy turniej ITF W50 w Nantes i sięgnęły po swoje trzecie wspólne trofeum. Do tej pory mają komplet 9 zwycięstw w rozegranych meczach i pozostają niepokonane jako duet. Sobotni triumf pozwolił Polce dorzucić do gabloty pierwsze trofeum za grę podwójną w sezonie 2025. Dzięki temu ma już skalpy zarówno w singlu, jak i deblu za tegoroczną kampanię rozgrywek. W całej karierze 23-latki to już 25. zawodowy tytuł w grze podwójnej. Teraz nasza tenisistka uda się na kadrę do Radomia. Kilka dni temu została powołana do zespołu na BJK Cup za kontuzjowaną Magdalenę Fręch.

Reklama Filip Misolic - Flavio Cobolli. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Martyna Kubka / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Martyna Kubka / Foto Olimpik/Nur Photo via AFP / AFP