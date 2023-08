Koncert Polki i awans, oddała jednego gema. Praga zamiast US Open

Rok temu Maja Chwalińska była w okolicach 160. miejsca na świecie, miała pewne miejsce w eliminacjach turniejów wielkoszlemowych. Zmagała się już jednak z urazem kolana, w US Open nie udało jej się dostać do turnieju głównego - w drugiej rundzie uległa po trzysetowym boju Rosjance Elinie Awanesjan 6:4, 1:6, 4:6. Wkrótce zawodniczka z Górnego Śląska przeszła zabieg ortopedyczny, po nim długo pauzowała. Wróciła na korty dopiero w marcu tego roku. Teraz żyje już w trochę innym tenisowym świecie.

Maja Chwalińska znów wygrywa, wkrótce może wyraźnie awansować

Początkowo Chwalińska mogła korzystać z tzw. zamrożonego rankingu, w kilku turniejach startowała więc z rankingiem z lata zeszłego roku. W tym były też dwie imprezy Wielkiego Szlema - Polka wystąpiła więc w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa i Wimbledonu.

W US Open już takiej możliwości nie miała, choć wstępne plany były zupełnie inne. - Chcielibyśmy, aby w lipcu lub sierpniu Majka osiągnęła już tę pozycję, którą miała w zeszłym roku, czyli w okolicach połowy drugiej setki. A celem na ten rok jest awans do setki, no i bycie zdrową, bo to podstawa - mówił na początku kwietnia Interii Sport menedżer zawodniczki Piotr Szczypka.

To się nie udało, od początku maja do końca lipca 21-latce zupełnie się nie wiodło. Traciła punkty zdobyte w 2022 roku, spadała w rankingu. Gdy zaczynał się challenger WTA w Kozerkach, była na odległej 532. pozycji. Aby móc myśleć o kwalifikacjach US Open, powinna zaś znajdować się co najmniej 300 pozycji wyżej.

Ten turniej w Grodzisku Mazowieckim był dla Polki przełomowy, zaczęła wygrywać z wyżej notowanymi zawodniczkami. Choćby z Jule Niemeier, która - gdy ma dzień - potrafi zagrozić najlepszym.

Dziś Chwalińska jest 413. w wirtualnym rankingu WTA, ale jeszcze w tym tygodniu może znaleźć się znacznie wyżej. I co ważniejsze - przez najbliższe pół roku punkty będą się jej tylko dodawać, niczego nie straci.

Świetny początek w Pradze. Maja Chwalińska zagra w turnieju głównym

Dawna partnerka deblowa Igi Świątek z czasów juniorskich, zarazem jej koleżanka z kadry, zdecydowała się na występy w turniejach ITF w Czechach. Najpierw w lepiej punktowanym ITF W60 w Pradze, za tydzień zaś w ITF W25 w przygranicznej miejscowości Frydek-Mistek. Trochę zabrakło Chwalińskiej szczęścia - była na skraju gry w turnieju głównym, ale ostatecznie została najwyżej notowaną zawodniczką w drabince kwalifikacji. Przeszła je jak burza, ale jednak dwukrotnie musiała się na korcie pojawić.

W poniedziałek tenisistka z Dąbrowy Górniczej pokonała Czeszkę Libuše Havlovą 6:2, 6:1, we wtorek zaś rozbiła Japonkę Manę Kawamurę 6:1, 6:0. To spotkanie nie miało żadnej historii, Polka atakowała nawet pierwszy serwis swojej rywalki. Ani razu nie dała się przełamać, co w meczach Chwalińskiej wcale tak oczywiste nie jest.

Wtorek zresztą Polka ma bardzo pracowity - w godzinach popołudniowych czeka ją już mecz pierwszej rundy - rywalką będzie Rumunka Oana Gavrila.

W stolicy Czech o punkty walczy też Martyna Kubka - ona również z powodzeniem przeszła kwalifikacje, najpierw pokonała "rowerkiem" 6:0, 6:0 Weronikę Baszak, dziś zaś ograła Czeszkę Kristynę Tomajkovą 6:4, 2:6, 6:1. W pierwszej rundzie jeszcze we wtorek spotka się z Japonką Riną Saigo.

Najwyżej rozstawionymi tenisistkami w Pradze są: Węgierka Dalma Galfi i Węgierka Reca Luca Jani.

Maja Chwalińska: Zabrakło sił. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Maja Chwalińska / PZT/Olga Pietrzak / materiały prasowe

Maja Chwalińska / Andrzej Szkocki / East News

Maja Chwalińska / Wojciech Olkuśnik / East News