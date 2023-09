Koncert Polki, bezlitosny bilans. Rywalka rozbita w godzinę

Maja Chwalińska w kapitalny sposób zaprezentowała się czeskiej publiczności w miejscowości Frydek-Mistek. 22-latka z Górnego Śląska potrzebowała niewiele ponad godzinę by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału turnieju ITF W25. Rozbiła bowiem Meyksykankę Maríę Portillo Ramírez 6:1, 6:0. A to oznacza, że w dwóch spotkaniach rozegranych w tym turnieju straciła zaledwie... trzy gemy! Ta sztuka nie udała się drugiej z Polek Zuzannie Bednarz.