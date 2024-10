Koncert Magdy Linette w Wuhan. Półfinalistka Roland Garros ograna, Polka w ćwierćfinale

W tym roku dostaliśmy kolejne potwierdzenie, że Magda Linette świetnie czuje się podczas rywalizacji w Azji. Po udanym występie w Pekinie, gdzie nasza tenisistka dotarła do czwartej rundy, pokonując po drodze m.in. Jasmine Paolini , poznanianka udała się do Wuhan na ostatni turniej rangi WTA 1000 w tym sezonie. I tam również radziła sobie świetnie, chociaż los na starcie nie był dla niej łaskawy.

Magda Linette w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan. Kolejny świetny mecz Polki

Kapitalnie układał się dla poznanianki także początek kolejnej odsłony meczu. Już w drugim gemie doszło do przełamania na korzyść naszej tenisistki - znów po podwójnym błędzie serwisowym rywalki. Po chwili Linette miała kilka okazji, by prowadzić 3:0 . Nie udało się jednak wykorzystać żadnej z nich. Zdeterminowana Kasatkina doprowadziła do wyrównania, zrobiło się 2:2.

Chwilowy zryw Rosjanki nie zachwiał jednak pewnością siebie Polki. Kolejne minuty znów należały do 32-latki, przez co udało się wyjść na prowadzenie 5:2. Daria do końca walczyła o odrobienie strat, ale nasza reprezentantka nie pozwoliła się dogonić. Ostatecznie Magda wygrała mecz 6:2, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan, gdzie zagra z Coco Gauff. Amerykanka pokonała dzisiaj Martę Kostiuk 6:4, 6:1.